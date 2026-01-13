Los nueve hombres que de forma sigilosa ingresaron a un expendio de carnes en la calle La Pajuela, a escasas dos cuadras del Centro de Sincelejo, y que simularon ser clientes para cometer un millonario atraco, están a la espera de la medida de aseguramiento que la Fiscalía les solicitó.

Los nueve, todos con un amplio prontuario delictivo, integran, según la Policía Nacional, un grupo de delincuencia común organizada que opera en la Región Caribe, pues ellos son nativos de Magangué (Bolívar), Barranquilla, Cartagena, Montería y Valledupar.

Sus detenciones ocurrieron en una casa del barrio Las Américas, en Sincelejo, una hora después de haberse apropiado de los 56 millones 200 mil pesos que eran producto de la venta diaria en dicho local.

Además, les incautaron un bolso de cuero color café que contenía en $54.000.000 en efectivo, un revólver calibre 38, 10 cartuchos calibre 38, 6 teléfonos celulares, 2 placas vehiculares, 2 motocicletas marca Bóxer y otros elementos de interés para la investigación.

Las capturas fueron posibles gracias a la información oportuna de la ciudadanía y a las labores investigativas de la Policía que se activaron el pasado 5 de enero, una vez ocurrió el millonario atraco. A los señalados responsables los procesan por los delitos de hurto calificado y agravado con circunstancias de agravación punitiva en concurso con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones.

¿Quiénes son los capturados?

1. Andrés de Jesús Vásquez Vega, de 35 años, natural y residente en Magangué (Bolívar). Registra 15 anotaciones judiciales por hurto, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Andrés Vasquez Vega.

2. Edwin José Monterroza Caro, de 36 años, natural de Barranquilla y residente en Sincelejo. Registra 6 anotaciones judiciales por porte de armas, hurto calificado, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Edwin Monterroza Caro.

3. Jáiber Alberto Manjarrez Múñoz, de 24 años, natural de Cartagena y residente en Magangué. Registra 2 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y violación de medida sanitaria.

Jaiber Manjarrez Muñoz.

4. Dagoberto Fernando Fonseca Barraza, de 30 años, natural y residente en Barranquilla. Registra 8 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, fuga de presos y hurto.

Dagoberto Fonseca Barraza.

5. Stiven Gallo Soto, de 33 años, natural y residente en Montería. Registra 8 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, hurto calificado y lesiones.

Stiven Gallo Soto.

6. Ángel Barrios Blanquicet, de 29 años, natural y residente en Montería. Registra 11 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, homicidio, concierto para delinquir, violación de habitación ajena y violencia intrafamiliar.

Ángel Barrios Blanquicet.

7. Jhon Jaime Muleth Alvarino, de 23 años, natural y residente en Magangué. Registra 2 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y hurto.

Jhon Muleth Alvarino.

8. Sandro Gallo Soto, de 36 años, natural y residente en Montería, registra 7 anotaciones judiciales por hurto, porte ilegal de armas y falsificación de moneda.

Sandro Gallo Soto.

9. Óscar José Passos Gómez, de 36 años, natural y residente en Valledupar. Registra 21 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, homicidio y hurto.