Agentes del Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de un presunto integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘El Payaso’, por el delito de extorsión en el municipio de Maicao, La Guajira.

Se trata de Said Alejandro Guette Molina, conocido con el alias de Junior, quien presuntamente cumplía el rol de cobrador de extorsiones dentro de esta estructura criminal.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy capturado venía exigiendo el pago de tres millones de pesos desde el pasado 10 de enero de 2025, intimidando a sus víctimas mediante amenazas.

Según la Policía, ‘El Payaso’ es una organización dedicada a múltiples actividades delictivas como extorsión, porte ilegal de armas de fuego y hurto, entre otros delitos, en la jurisdicción del municipio de Maicao y el corregimiento de Paraguachón.

Las acciones criminales de esta estructura afectan directamente a diversos gremios del municipio, entre ellos comerciantes, constructores, transportadores, hoteleros, propietarios de estaciones de servicio y docentes, generando zozobra e inseguridad en la comunidad.

El coronel Salomón, comandante del Departamento de Policía La Guajira, sobre el modus operandi de este grupo delincuencial indicó que “esta organización exigía sumas de dinero que oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. Cuando las víctimas se negaban a pagar, realizaban atentados contra sus viviendas y establecimientos comerciales para presionarlos, lo cual no vamos a permitir en nuestro territorio”.

Asimismo, agregó que “se tiene conocimiento de que mediante las extorsiones, el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes, los integrantes de esta estructura fortalecían su brazo financiero, consolidándose como una organización criminal”.