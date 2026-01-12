En la noche del pasado viernes 9 de enero se registró una masacre en el municipio de Maicao, en La Guajira, que dejó como resultado cinco personas asesinadas.

Ante la oleada de violencia registrada en las últimas horas en el extremo norte de Colombia, el ministro de defensa, Pedro Sánchez, realizó este domingo, junto a su cúpula militar, un consejo de seguridad extraordinario en La Guajira para esclarecer los homicidios.

A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera señaló: "Ante los 5 homicidios ocurridos la noche del 9 de enero en Maicao, lideré hoy una Reunión Extraordinaria de Seguridad con la cúpula militar y policial, autoridades regionales y locales".

Asimismo, indicó que poseen indicios de que Nain Pérez Toncel, alias Nain, tiene injerencia criminal en la zona y una orden de captura vigente, aunque este integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) haya negado su participación.

“El Estado es quien ejerce la autoridad, no los criminales. Se ordenó refuerzo inmediato con investigadores especializados de @PoliciaColombia DIJIN, mayor despliegue del @COL_EJECITO en vías y bloqueo de trochas criminales en La Guajira", añadió el mindefensa en su cuenta de X.

Además, ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la identificación y la captura de los autores de estos crímenes.