El recién fallecido cantante de Música Popular Yeison Jiménez realmente tenía una voz casi que profética. Ha causado mucho asombro una entrevista en la que afirmaba haber soñado tres veces que moría a bordo de un avión, y en efecto así ocurrió en la tarde de este sábado cuando la avioneta en la que se disponía a despegar entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

Pero esa no fue su única profecía, ahora se ha conocido un nuevo video en el que el artista caldense afirmaba que solo le quedaba un año para seguir haciendo Música Popular.

“Yo la tengo clara, cantaré hasta los 35 años, por eso hemos trabajado duro, luego de eso vendrá mi retiro y estoy muy tranquilo porque seguramente dedicaré mi vida a Dios, cantaré para él”, expresó el intérprete del ‘Aventurero’, en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión.

“Es una promesa, además porque me gusta, así que creo que así va a terminar mi carrera”, agregó.

Cabe recordar que su trayectoria artística inició a los 17 años de edad, en Bogotá. Actualmente tenía 34 años, es decir estaba a solo un año del retiro según sus planes.

La primera grabación musical de su autoría se tituló Te deseo lo mejor, realizada en el estudio del productor Jorge González, conocido como El Peruano. Posteriormente, acumuló 23 temas grabados, de los cuales 18 fueron incluidos en su álbum debut Con el corazón, volumen 1, publicado en 2013.

Hizo historia al ser el primer artista de la Música Popular en llenar el estadio El Campín. El año pasado también colmó el Movistar Arena, su carrera tuvo un ascenso vertiginoso y solo una avioneta fue capaz de poner freno a su acelerada trayectoria.