No hay duda de que la repentina partida del cantante de Música Popular Yeison Jiménez ha golpeado fuertemente a sus colegas de distintos géneros musicales en Colombia, quienes anoche mismo en las distintas presentaciones que tuvieron aprovecharon para recordarlo, dedicarles canciones y también unas sentidas palabras.

Uno de ellos fue la súper estrella del vallenato, el guajiro Silvestre Dangond, quien durante su presentación en la edición 69 de la Feria de Manizales, territorio cercano donde nació ‘El Aventurero’, dijo que: “Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música, y ahora otra vez el sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestros corazón y nos enseña que tenemos que aceptarlas cosas como son (...) Ahora es cuando vas a vivir Yeison”, dijo el guajiro quien hace cinco años grabó al lado de Jiménez la canción ‘Gracias a ti’, logrando unir el vallenato y la Música Popular.

El cantante samario Carlos Vives que compartió escenario con Dangond, también se vio visiblemente emocionado y afirmó que su muerte le ha dejado el corazón arrugado como una uva pasa. “Su música seguirá porque forma parte de la colombianidad musical de los últimos años”, expresó y acto seguido cantó Jaime Molina, tema para despedir a los amigos del alma.

Los colegas de su género musical no se quedaron atrás y además de lamentar su partida, también lo homenajean “con el corazón”, esa frase célebre que Yeison dejó grabada en sus canciones.

Giovanni Ayala en medio de un torrencial aguacero, dijo desde la tarima que: “el cielo no está roto por coincidencia; el cielo llora porque despedimos a un gran colega”.

A su turno El Charrito Negro se despachó así en medio de su concierto del sábado: “La música popular despide hoy a un soñador que dejó huella. Su voz y su legado vivirán para siempre. Gracias Yeison”.

Cada uno de estos tributos dan cuenta de la grandeza musical de Yeison Jiménez, un caldense que sonó en toda Colombia y que ahora más que nunca será recordado con mucho cariño.