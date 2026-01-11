Camila Jiménez, hija mayor del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido junto a cinco personas en la tarde del sábado 10 de enero tras accidentarse la avioneta en la que viajaba en zona rural del departamento de Boyacá, publicó un desgarrador mensaje tras conocerse la lamentable noticia.

En medio del profundo dolor por la partida de su padre, uno de los principales exponentes de la música popular del país, Camila -de unos 15 años- expresó a través de un breve mensaje en redes sociales la inmensa tristeza y vacío que siente por la ausencia del cantante.

“Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí”, escribió la joven.

De inmediato comenzó a recibir mensajes de apoyo y solidaridad para ella y su familia en medio de este momento tan duro. “Lo sentimos en toda Colombia. Tu papá fue un gran músico”, “Su papá le dejó de herencia, el cariño y el respeto a su legado! Muy triste la verdad, no consumía su música, pero en verdad se siente el sin sabor” y “Mucha fortaleza para la familia” son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

La muerte de Yeison Jiménez fue confirmada el sábado por la Aeronáutica Civil, que a través de un comunicado indicó que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre los municipios de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Desde la capital de Antioquia seguiría para una presentación en el municipio de Marinilla.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro murieron el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

“El Gobierno de Boyacá (...) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos”, señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.

Yeison Jiménez soñó tres veces con el accidente aéreo en que murió

El cantante Yeison Jiménez reveló hace casi un mes en un programa de televisión que tres veces soñó con siniestros aéreos y en uno de ellos moría.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné’”, contó Jiménez en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

El artista agregó: “En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”, como efectivamente sucedió el sábado en la vida real.

Yeison Jiménez había soñado varias veces con morir en un accidente aéreo

Y justo hoy muere junto a otras 5 personas en un accidente aéreo 😭😭😭😭 pic.twitter.com/VoAnCf0Wpj — Carlotta (@carla_dirty) January 10, 2026

En otra entrevista, con Juan Pablo Raba, Jiménez explicó que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira por España y que en uno de ellos el avión llegó a despegar y regresar por una falla técnica. En otro sueño, cuando faltaban quince días para el nacimiento de su hijo, relató, la avioneta se estrellaba.

Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió una falla en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia, una experiencia que, según dijo lo impactó profundamente porque “fue muy crítico”.

“Ese día casi me voy, mi bebé (...) lloraba”, narró el artista en la entrevista, en la que describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida en términos emocionales.