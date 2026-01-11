La estrella de la Música Popular Yeison Jiménez ha fallecido, dejando una estela de recuerdos y de palabras de gratitud entre quienes lo conocieron de cerca y compartieron escenarios a su lado, especialmente figuras como Jessie Uribe, Johnny Rivera, Charrito Negro, Carlos Vives, entre otros.

A través de redes sociales se han empezado a conocer algunos mensajes que hablan de la grandeza humana y del talento de este cantautor oriundo de Manzanares, Caldas.

El búcaro Jessi Uribe, fue uno delos primeros en pronunciarse: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano @yeison_jimenez Te vas como Un gigante de la musica 🙌🏻🙌🏻 nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, escribió en su cuenta de Instagram.

El Charrito Negro se mostró bastante conmovido con el accidente aéreo en el que murió el artista y otras cinco personas: “Hoy queda un silencio difícil de explicar. Se va una voz que marcó a su público, un talento que dejó huella y un ser humano que siempre llevó la música popular con orgullo y pasión. El vacío es inmenso, especialmente para su familia, sus hijos, su esposa y todo su equipo de trabajo. Yeison un soñador, que estaba logrando cosas muy importantes para nuestro género.Fuerza para su familia y seres queridos”.

Johnny Rivera también expresó sus sentimientos tras la repentina partida de Yeisson Jiménez.

“Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho, hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar, siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa tu familia y por todo tu equipo, el vacío es enorme, no hay palabras”.

El samario Carlos Vives, expresó que: “Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia”.

Por su parte el cantante vallenato Iván Villazón dijo a través de Instagram que: “Hoy el mundo de la música está de luto por la partida de nuestro colega y joven talento Yeison Jiménez. Nos unimos al dolor de su familia, seres queridos y seguidores, enviándoles un abrazo lleno de fuerza y solidaridad en este momento. La vida es un instante, y no sabemos hasta cuándo estaremos, por eso hay que vivir con amor, fe y gratitud cada día”.

Además Poncho Zuleta reflexionó sobre la carrera de esta figura de la Música Popular: “Con el corazón roto y en la mano lamento esta partida que nos duele a todos. Los que andamos llevando música y alegría sabemos que este camino también tiene sacrificios y riesgos, pero aun así salimos a cumplirle a la gente, porque cantar es nuestra forma de servir. El vallenato y la música popular comparten muchas similitudes, pero sobre todo se encuentran en un mismo propósito: llevarle alegrías a nuestro pueblo, caminando con fe y con la esperanza de hacer feliz a nuestra gente”.