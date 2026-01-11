El 22 de noviembre de 2025, Yeison Jiménez conversó con EL HERALDO sobre su música y sobre una canción que llevaba años esperando ver la luz. Nadie sabía que esa entrevista sería la última. Este sábado 10 de enero de 2026, su fallecimiento dejó un vacío en la música regional colombiana y convirtió aquellas palabras en un recuerdo cargado de significado.

En ese encuentro, el cantante hablaba del lanzamiento de ‘Se acabó’, una canción que describe el final de una relación. Yeison explicaba que la historia gira alrededor de una mujer que decide cambiar su rumbo y de un hombre que, aunque le duele, entiende que lo mejor es dejarla ir. Un relato sencillo, cercano, con el que muchas personas podían identificarse.

La canción fue escrita e interpretada por el propio Yeison Jiménez y contó con la producción de Yohan Usuga. Para el artista, este tema reflejaba su esencia y su forma de llegar al público desde la emoción. En la entrevista explicó que Se acabó habla de esos momentos en los que soltar también es una forma de cuidarse y de seguir adelante, aun cuando el corazón no esté listo.

El lanzamiento llegó en una etapa muy importante de su carrera. Meses antes, el 26 de julio de 2025, Yeison Jiménez había logrado un hecho histórico al llenar el Estadio El Campín de Bogotá, convirtiéndose en el primer artista de la música regional colombiana en alcanzar ese escenario. Cerca de 47 mil personas asistieron al concierto, confirmando el crecimiento y la fuerza de su propuesta musical.

Durante la charla con EL HERALDO, el cantante contó que Se acabó no era una canción reciente. La había escrito hacía siete años, pero decidió guardarla porque sentía que su sonido estaba adelantado para ese momento. Explicó que en esa época otros estilos dominaban la música y que la canción no habría tenido el mismo impacto.

“Yo siempre he tenido un oído musical muy adelantado, entonces cuando la escribí, ella contaba con muchos sonidos internacionales, que sabía que en ese momento no me iba a funcionar porque estaba de moda otro estilo. Le hicimos un lanzamiento a nivel mundial, estuvo número 1 en ocho países, desde Chile hasta México, tocó todo Centroamérica”, expresó.

Cuando finalmente decidió lanzarla en 2025, el resultado fue contundente. El tema llegó al primer lugar en ocho países, desde Chile hasta México, pasando por Centroamérica. Con ese logro, Se acabó se convirtió en la primera canción de música popular colombiana en alcanzar esa posición en tantos países al mismo tiempo, un hito que marcó su carrera.

Yeison también reveló que, aunque la canción ya estaba grabada, decidió volver a hacerla. Al escucharla nuevamente, sintió que el sonido había quedado atrás y optó por regrabarla por completo. Fue entonces cuando tuvo la certeza de que el tema estaba listo para salir y conectar con el público.

El trabajo visual fue otro elemento clave. El videoclip oficial se grabó en una mina abandonada a las afueras de Bogotá, un lugar que ayudó a transmitir el ambiente de tristeza y despedida que envuelve la canción. Las imágenes acompañan el dolor del personaje y refuerzan el mensaje del final de una historia de amor.

En esa última entrevista, Yeison Jiménez también recordó con emoción lo vivido en El Campín. Habló de las largas filas de personas que llegaron para verlo, del esfuerzo que implicó ese concierto y de la alegría de sentir el respaldo de miles de seguidores cantando sus canciones.

“Lo que vivimos en El Campín fue increíble, pues llenar un estadio como ese y donde asistieron 47 mil personas, de verdad que fue un verdadero reto, yo vi a las personas haciendo filas larguísimas para ir a ver nuestro show y para escuchar mi música”, manifestó el artista.