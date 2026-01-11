Yeison Jiménez era uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia en la actualidad: nació en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991, y falleció este sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Según el reporte de las autoridades, el reconocido cantante iba hacia el municipio de Marinilla, Antioquia, donde tenía prevista una presentación esta noche, como parte de la programación de las fiestas locales.

El artista, de 34 años, viajaba junto a cinco personas más, quienes fueron identificadas por la Aeronáutica Civil como el capitán Hernando Torres, quien piloteaba la avioneta, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, acompañantes del cantante.

De acuerdo a imágenes difundidas en redes sociales, la aeronave perdió el control y terminó estrellándose contra la pista del aeropuerto de Paipa, Boyacá, y prendida en llamas. Ningún tripulante quedó con vida.