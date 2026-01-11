El último mensaje quedó publicado sin saber que sería el final. “Recuerden… si la carreta suena es porque va vacía”, escribió Yeison Jiménez en sus redes sociales el mismo día de su fallecimiento. El texto acompañaba un video en el que aparece cantando ‘Ni tengo, ni necesito’, una de sus canciones más conocidas. Sobre las imágenes, otra frase reforzaba su manera de pensar: “Siempre humilde, porque lo que Dios da también lo puede quitar”.

Horas después, la noticia sacudió al país. El cantante de música popular murió este sábado 10 de enero tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, según confirmaron las autoridades que atendieron la emergencia. La información se conoció mientras muchos seguidores aún compartían y comentaban su última publicación.

De forma preliminar, se informó que el artista se desplazaba en una avioneta de matrícula N325FA, en la que viajaban otras cinco personas. El accidente se registró en una zona rural del municipio, cerca de la vereda La Romerita, hasta donde llegaron organismos de socorro y equipos de emergencia.

Imágenes difundidas posteriormente en redes sociales mostraron la gravedad del hecho. De acuerdo con estos registros, la aeronave perdió el control y terminó estrellándose contra la pista del aeropuerto de Paipa, donde quedó envuelta en llamas. Ninguno de los ocupantes logró sobrevivir.

Junto al cantante viajaban el capitán Hernando Torres, quien pilotaba la avioneta, y los acompañantes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, según la identificación entregada por la Aeronáutica Civil. Todos fallecieron en el lugar del accidente.

Esa misma noche, Jiménez tenía programada una presentación en el municipio de Marinilla, Antioquia, como parte de las fiestas locales. Tras conocerse la noticia, el evento fue cancelado, dejando en silencio un escenario que lo esperaba para cantar sus éxitos.

Con solo 34 años, atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera. En agosto del año pasado logró un hecho histórico al convertirse en el primer artista de música popular en llenar el estadio de mayor capacidad en Bogotá, con más de 39 mil asistentes. Ese logro llegó después de agotar cinco fechas consecutivas en el Movistar Arena, donde caben 14 mil personas.

Su recorrido artístico fue constante y trabajado. Al momento de su muerte, había escrito más de 70 canciones, grabado temas en Estados Unidos y realizado colaboraciones con figuras del género como El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Giovanny Ayala y Jhon Alex Castaño.