Tropas del Grupo de Caballería N. º 10 de la Décima Brigada del Ejército Nacional realizan operaciones de control territorial por medio de sobrevuelo de drones, patrullas motorizadas, puestos de control y registro en vías principales, terciarias y casco urbano del municipio de Maicao, departamento de La Guajira.

Lea: Mindefensa lideró “reunión de seguridad extraordinaria” en La Guajira, tras masacre en Maicao

Esto con el fin de contrarrestar las acciones violentas que se han presentado en los últimos días y que han atemorizado a la comunidad.

Estas operaciones se desarrollan de manera coordinada con la Policía Nacional y tienen como principal objetivo dar con la captura de los responsables de estos delitos que ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades.

Lea: Masacre en Maicao: Defensoría atribuye el crimen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Así mismo, la Décima Brigada invita a la población civil y a los viajeros que se desplazan durante esta época para que suministren información sobre cualquier actividad sospechosa, a través de la línea 107 contra el terrorismo.

Finalmente, el Ejército ratifica “el compromiso de trabajar por la seguridad y defensa de toda la población civil en los departamentos del Cesar y La Guajira”.