Un nuevo caso de maltrato animal fue denunciado a través de redes sociales. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre agredió a dos perros y seguidamente arremetió contra su dueña.

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En las imágenes se evidencia cuando el hombre transita por uno de los andenes, cerca a la vivienda de los caninos. En ese momento, los animales al notar presencia del sujeto empezaron a ladrar, lo que provocó que este intentara agredirlos.

Seguidamente se observa cuando llega una mujer y le reclama al hombre por intentar agredir a los perros. Durante un tiempo sostiene una discusión y finalmente el sujeto decide retirarse del lugar.

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Minutos después, en el video se aprecia a la mujer en la parte exterior de su casa, junto a una motocicleta, quien por poco es arrollada por un vehículo tipo automóvil – al parecer conducido por el sujeto con el que inicialmente sostuvo la discusión –.

El vehículo logró impactar la motocicleta y por fortuna la mujer no resultó lesionada, pues reaccionó y logró ponerse a salvo.

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Ante lo sucedido, la mujer denunció a las autoridades y pidió apoyo para lograr identificar al sujeto agresor.

“Se trata de una conducta que ha puesto en grave riesgo la vida e integridad de las personas y de los perritos que habitan esa casa”, indica la denuncia.

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“Las personas que tengan información sobre la identidad del agresor pueden aportarla a la Fiscalía o a la Policía para agilizar su ubicación”, puntualizó.