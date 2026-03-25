La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa publicaron en las últimas horas el cartel de los ocho más buscados por feminicidio en el país.

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Estas ocho personas requeridas por este delito cuentan con orden de captura vigente emitida por autoridad judicial competente y notificación azul de Interpol, indicaron las autoridades.

Policía Nacional/Cortesía

Se trata de Julio Paternina, Edilson Sánchez, Sair Echeverry, Donaldo Vásquez, John Oliveros, Clímaco Fisus, Edwin Pla y Juan Mazo.

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La Policía indica que para las denuncias hay una línea telefónica segura, la 3143577913, en la que se garantiza absoluta reserva.

“De acuerdo con la Directiva Ministerial Permanente 0012 del 01/04/2025, ningún funcionario de la Fuerza Pública puede realizar ofrecimientos públicos relacionados con pagos de recompensa”, recordó la cartera de seguridad en un comunicado.

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