Durante el consejo de ministros de este martes 24 de marzo, liderado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un nuevo CONPES de $13 billones para “fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas en los próximos 10 años”.

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Este anuncio llega más de 24 horas después del accidente ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó, causando la muerte de 69 militares.

El presidente Gustavo Petro cuestionó que las Fuerzas Militares continúen usando un avión con el siniestrado, que fue donado por Estados Unidos en el 2020 a Colombia y que contaba con más de 40 años de uso.

Además, comentó que desde hace más de un año pidió cambiar los aviones Hércules y ordenó Conpes para fortalecer capacidades de Fuerzas Militares y de Policía.

En cuanto al nuevo Conpes, el ministro Sánchez explicó que el objetivo principal es “fortalecer la producción nacional de armamento mediante transferencia de tecnología, diversificar nuestras capacidades y consolidar una solución integral que responda de manera efectiva a las problemáticas de seguridad nacional”.

“En el centro de esta propuesta están nuestros soldados y policías: darles siempre lo mejor para que puedan cumplir la misión constitucional”, se lee en la publicación del Ministerio de Defensa.

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