En la mañana del pasado lunes 23 de marzo se reportó un grave accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, luego de que un avión de la Fuerza Aéreo Espacial, que transportaba a varios uniformados, se estrellara contra una montaña, dejando de momento 69 soldados fallecidos y 57 heridos.

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El accidente del avión Hércules C-130 de la FAC es considerado entre los peores en América Latina desde 2018, pues la muerte de casi un centenar de uniformados de la fuerza pública representa un duro golpe para las autoridades colombianas.

Sobre la tragedia, que tiene conmocionado a todo el país, aun se desconocen las causas exactas que ocasionaron el siniestro, sin embargo, el alcalde de Puerto Leguízamo, Emilio Bustos, denunció las escasas características con las que trabajan en el sur de Colombia, indicando, incluso, que la pista en la que se realizan operaciones es muy corta.

Asimismo, señaló a Noticias Rcn que todo pudo deberse a una falla mecánica. El funcionario afirmó que desde lo ocurrido, han trabajado para apoyar a quienes sufrieron el accidente; además que se investigan las posibles causas.

“Voy a dejar a la investigación... Vienen muchas hipótesis que se hablan de que llevaban mucho peso; hablan de que la pista les terminó siendo muy corta; tenemos información de que pudo ser afectado por un artefacto”. No descartó este último hecho, sin embargo indicó que confirmar dicha hipótesis sería trabajo de los cuerpos de investigación específico.

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Sobre la presunta falla en el motor, el alcalde Bustos indicó que era otra de tantas hipótesis y que la investigación definiría “las causas exactas, porque también puede haber sido una causa mecánica“, enfatizó.

Sobre los cuerpos desaparecidos, el mandatario indicó al medio antes citado que se continuaría la búsqueda, pero que las fuerzas militares hablaban de 128 tripulantes en el avión afectado, por lo que “posiblemente hasta el momento nos hace falta recuperar cuatro cuerpos”.