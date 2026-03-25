Este miércoles 25 de marzo se conoció que la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en contra del senador en ejercicio Ciro Ramírez, luego de encontrarlo responsable de irregularidades relacionadas con contratación pública.

Leer también: Elecciones presidenciales 2026: así quedó el tarjetón para los comicios del próximo 31 de mayo

El político del Centro Democrático fue condenado a más de 20 años de prisión. La sentencia de la Corte señala que el congresista habría intervenido entre los años 2020 y 2022 en procesos relacionados con el Departamento de Prosperidad Social para desviar recursos y cometer irregularidades en la contratación de obras públicas, lo que es conocido como el caso de ‘Marionetas 2.0′.

Hay que recordar que en mayo del año 2025 la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento en contra del senador.

Ramírez fue detenido en diciembre de 2023 y estuvo recluido en la cárcel La Picota, acusado de delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

El proceso de investigación en contra de Ramírez señala que este habría influido para direccionar contratos por más de 48.000 millones de pesos entre el DPS y la entidad Proyecta para favorecer intereses políticos y económicos.

Ramírez había declarado que no existían pruebas en su contra, alegando que muchas de las personas que declararon en el caso habían faltado a la verdad.

“Estoy injustamente detenido por hechos que no existieron o de los cuales nunca hice parte”, dijo el senador en su momento.