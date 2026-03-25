El maltrato animal está tipificado en Colombia como delito y puede implicar sanciones tanto penales como económicas para quienes abandonen o maltraten a sus mascotas. La legislación vigente busca proteger a los animales frente a cualquier forma de violencia o negligencia.

Lea más: Superservicios refuerza vigilancia ante alza en precios de energía en bolsa

Asimismo, la Ley 1774 de 2016 establece que acciones como abandonar un animal o no prestarle ayuda tras un accidente pueden derivar en sanciones que incluyen prisión y multas económicas, según el medio Revista Semana. Este marco legal marcó un antes y un después en la manera como el país reconoce y protege a los animales.

Los dueños de mascotas tienen la obligación de velar por el bienestar de sus animales, considerando el abandono como una infracción grave que puede acarrear consecuencias legales. La ley deja clara las responsabilidades de los propietarios en cuanto al cuidado y protección de sus animales.

Además, se reconoce que el maltrato animal abarca cualquier conducta que genere sufrimiento, daño o estrés, ya sea de manera intencional o por descuido. Bajo esta premisa, las autoridades disponen de mecanismos judiciales y policiales para investigar y sancionar estas acciones.

Ver más: “Perdí a mi esposo, el papá de mis hijos”: esposa de soldado fallecido en el accidente aéreo

Asimismo, la normativa resalta que los animales deben ser considerados seres sintientes, otorgándoles una protección especial frente a cualquier forma de abuso. Este enfoque ha permitido reforzar las medidas legales y aumentar la conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota.

Por otro lado, las sanciones económicas buscan castigar conductas que afectan el bienestar animal sin llegar a causar la muerte. En estos casos, los responsables pueden enfrentar multas que van de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la gravedad de los hechos.

Multas y cárcel según la gravedad

Cuando el maltrato ocasiona la muerte del animal o daños graves a su salud, las penas se vuelven más estrictas. La ley contempla prisión de 12 a 36 meses, además de la inhabilidad temporal para ejercer actividades relacionadas con animales.

Lea también: ¿Dormir con su perro fortalece el vínculo con su mascota? Expertos explican beneficios y riesgos

Asimismo, en estos casos, las multas pueden alcanzar hasta los 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, reforzando el carácter sancionatorio de la norma. Factores como la crueldad extrema, la comisión del acto en espacios públicos o la participación de menores de edad pueden aumentar la gravedad de la pena.

También se prevén sanciones más severas cuando hay abuso sexual hacia animales o cuando el infractor es un funcionario público, elevando la responsabilidad frente a la ley.

En ciertos casos, las autoridades pueden ordenar el decomiso del animal afectado y exigir que el responsable asuma los gastos de su cuidado y recuperación. Estas medidas buscan proteger al animal y evitar que continúe expuesto al riesgo.

El propósito de estas disposiciones es fomentar una cultura de respeto hacia los animales y reforzar la responsabilidad ciudadana en su cuidado, garantizando no solo la ausencia de maltrato, sino también condiciones óptimas para su bienestar físico y emocional.

Lea también: Consejos para facilitar la llegada al hogar de los gatos

Finalmente, el aumento de animales en situación de calle representa un desafío adicional para las autoridades, que trabajan en estrategias de protección, adopción y control para disminuir los casos de abandono y crueldad en el país.