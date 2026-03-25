El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, informó este miércoles en un comunicado que activó una mayor vigilancia del precio de la energía eléctrica en bolsa, ante los recientes incrementos asociados a las ofertas realizadas por algunos agentes generadores.

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Afirmó el funcionario que el volumen útil del agregado de embalses está en 66 % y es superior a lo que se ha presentado históricamente que ha estado en promedio en el 41 %.

“Nos llama la atención que, desde el 10 de marzo, cuando tenemos altos aportes hídricos a los embalses del país y volúmenes útiles por encima de la senda de referencia regulatoria, la evolución de los precios en el mercado mayorista de energía se encuentre con tendencia al alza. Del análisis de las ofertas se observa que algunas generadoras hidroeléctricas están cobrando a los usuarios más de 328 pesos por kilovatio hora”, expresó el superintendente.

El organismo de control recordó en este sentido que viene realizando monitoreo permanente de las variables e indicadores del mercado, así como visitas de inspección a empresas generadoras y citaciones a diligencias a los agentes que administran embalses, con el fin de revisar de primera mano su operación, la gestión de los recursos hídricos y la formación de sus precios de oferta. Estas actuaciones, añade, se complementan con requerimientos de información y análisis técnicos, orientados a identificar posibles desviaciones y asegurar que el mercado esté funcionando de manera adecuada y en beneficio de los usuarios.

“Contamos con herramientas regulatorias y de supervisión para identificar posibles desviaciones en el mercado y de ser necesario adoptar las medidas correspondientes en el marco de nuestras funciones de vigilancia y control. Continuaremos observando de manera rigurosa el comportamiento del mercado pues nuestro objetivo es garantizar que los precios reflejen condiciones reales y que este tipo de ineficiencias no afecten a los usuarios”, explicó.

Por ello, hizo un llamado a XM, en su calidad de operador del mercado y administrador del sistema, “a garantizar el despacho económico bajo los criterios regulatorios definidos e informar oportunamente a la entidad cuando se presenten alertas por incumplimientos de los agentes”. Y reiteró a los agentes del mercado que deben realizar una gestión “eficiente y responsable de los recursos energéticos, en particular de los embalses dispuestos para la generación, y que los precios de oferta en bolsa deben reflejar de manera adecuada las condiciones hídricas favorables del sistema eléctrico y contribuir a la formación de precios justos en beneficio de los usuarios”.