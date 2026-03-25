Luego del trágico accidente aéreo que cobró la vida de 69 militares y dejó otros 57 heridos el pasado 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, se han conocido las historias llenas de dolor por parte de los familiares de las víctimas.

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Ivanna Molina, esposa de soldado Alejandro José Ramírez Mejía, de 25 años, quien falleció en el siniestro aéreo, contó lo que le dijo su pareja sentimental momentos antes del fatal accidente.

“Perdí a mi esposo, el papá de mis hijos y toda la luz de mis ojos”, expresó en diálogo con ‘Caracol radio’.

De acuerdo con Molina, el uniformado estuvo esperando por varios días el vuelo que le permitiría salir de descanso por unos días, pues tenían planeado casarse. Es más, el soldado planteo la posibilidad de trasladarse por vía fluvial; sin embargo, se embarcó en el avión Hércules C-130.

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La pareja ya tenía todo preparado para unirse en matrimonio en el municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira.

“Él me dijo: ‘negra, ya llegó el vuelo’, y esa fue la última vez que hablamos”, dijo al medio capitalino.

Luego de conocer sobre el accidente, Molina intentó comunicarse con Alejando, pero los mensajes nunca recibieron una respuesta.

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“Mi mente y mi corazón están en blanco”, relató Ivanna, quien deberá hacerse cargo de sus dos hijos, de 2 y 5 años, por si sola.

Finalmente, medio de su dolor confesó: “yo no quiero nada, solo quiero tenerlo a él”.