Tras la tragedia aérea ocurrida el pasado lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, continúan conociéndose las identidades de los militares que fallecieron en el siniestro. Con ellas también emergen las historias personales que quedaron truncadas, como la de Alejandro José Ramírez Mejía, un soldado de 25 años que se preparaba para casarse días después del viaje.

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El accidente involucró un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se precipitó poco después de despegar con 128 pasajeros a bordo, entre ellos integrantes del Ejército Nacional y la Policía.

Con el paso de las horas, las cifras oficiales han dado cuenta de la magnitud del hecho: decenas de militares fallecidos y otros evacuados, en medio de un proceso de identificación que ha mantenido en incertidumbre a múltiples familias, y entre ellas estaba la de Ramírez Mejía.

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Los familiares de Alejandro, durante varias horas, permanecieron sin información clara sobre su paradero. Su último contacto había sido antes del vuelo, lo que mantenía abierta la posibilidad de que no hubiera abordado la aeronave.

Sin embargo, la confirmación llegó a través de un pronunciamiento del Ejército Nacional en su cuenta oficial en la red social X, donde se publicó el listado de varios de sus integrantes fallecidos.

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En el mensaje, la institución señaló que los militares “partieron cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia”, destacando el impacto de la pérdida no solo en las filas militares, sino también en sus familias.

La noticia terminó con la incertidumbre de sus seres queridos, quienes hasta ese momento no lo encontraban en los listados preliminares de heridos o fallecidos.

Un joven militar que planeaba casarse días después del viaje

Más allá de las cifras, la historia de Alejandro José Ramírez Mejía ha tomado relevancia por las circunstancias personales que rodeaban su viaje. El soldado había solicitado permiso para desplazarse y reencontrarse con su familia, con un objetivo claro: contraer matrimonio este jueves 26 de marzo con su prometida, Ivanna Molina.

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La pareja, que residía en Riohacha junto a sus dos hijos de 5 y 2 años, esperaba su llegada para concretar los planes que ya tenían definidos. Según relató su prometida, la última conversación ocurrió en la mañana del mismo lunes, minutos antes del despegue.

En ese diálogo, el joven le comentó que debía trasladarse a Puerto Asís para recoger sus pertenencias civiles. Posteriormente, compartió una fotografía del avión en el que presuntamente viajaría. Desde ese momento, no hubo más comunicación.

El último contacto antes del accidente

La falta de certeza inicial sobre si el soldado había abordado el avión prolongó la angustia de su familia. Su prometida relató que intentó comunicarse con él sin éxito, mientras el celular permanecía apagado.

Incluso, una videollamada previa dejó inconclusa la conversación, cuando el militar le indicó que debía organizar sus pertenencias antes del viaje. Ese fue el último contacto registrado.

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La ausencia de un listado completo y oportuno por parte de las autoridades contribuyó a la incertidumbre. Durante horas, los familiares indicaron que no aparecía en registros oficiales, lo que alimentaba la esperanza de que no estuviera entre las víctimas.

¿Quién era Alejandro José Ramírez?

Alejandro José Ramírez Mejía era oriundo de Valledupar, pero creció en el municipio de Fonseca, en La Guajira, donde aún reside su madre. Había ingresado al Ejército Nacional hacía dos años y llevaba aproximadamente un año asignado al Batallón de Artillería N.º 27 en Puerto Asís, Putumayo.

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En su lugar de origen, la noticia ha tenido un fuerte impacto, al tratarse de un joven con arraigo en la comunidad y con un proyecto familiar en curso.

Su historia se suma a la de decenas de militares cuyas vidas se vieron afectadas por el accidente.