El presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de las víctimas que dejó el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que el lunes se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

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La tragedia aérea ha dejado hasta el momento 69 fallecidos, de los cuales 61 eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía, indicaron las autoridades en un comunicado.

“He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

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Agregó que las banderas izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de Policía, así como en cada embajada de Colombia en el mundo.

“Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país”, concluyó.

He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo.



Las banderas… pic.twitter.com/INUAnW4bWy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

El accidente, que es la peor tragedia aérea sufrida por las Fuerzas Militares, ocurrió el lunes por la mañana cuando el avión, con matrícula FAC 1016, cayó a tierra segundos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, ambos municipios del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú.

El avión transportaba tropas del Ejército entre esos dos municipios y por eso la mayoría de las víctimas pertenecían a esa institución.

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“Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación”, señaló el Ejército al publicar los nombres de los fallecidos: un sargento segundo, tres cabos y 57 soldados.

Agencia EFE Imágenes del avión militar accidentado en Putumayo.

Según el Comando de las Fuerzas Militares, la identificación de los fallecidos se hará en coordinación con el Instituto de Medicina Legal en Bogotá, una vez concluya el traslado de los cuerpos desde Puerto Leguízamo.

“Estos hombres y mujeres no solo eran soldados, eran hijos de Colombia, hombres que vistieron el uniforme con honor, que entregaron su vida al servicio de la patria, a la protección de los colombianos y a la defensa de la Constitución y la Ley. Su partida enluta a las Fuerzas Militares y a todo el país”, agregó la información.

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Mientras tanto, en el lugar del accidente, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y peritos aeronáuticos continúan en las tareas de investigación de las causas del siniestro, sobre las cuales el Ministerio de Defensa descartó que haya sido producto de un ataque de los grupos guerrilleros que operan en la zona.

La mayoría de los heridos fueron trasladados a Bogotá, donde 23 permanecen ingresados en el Hospital Militar Central y 26 en el Batallón de Sanidad Militar, mientras que los ocho restantes están en dos clínicas de Florencia, capital del departamento de Caquetá.