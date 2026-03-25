Durante el consejo de ministros desarrollado en la noche de este martes 24 de marzo, el presidente Gustavo Petro habló de las “responsabilidades” en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), registrado el lunes en zona rural del municipio Puerto Leguízamo, en Putumayo.

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Agencia EFE Imágenes del avión militar accidentado en Putumayo.

El mandatario aseguró que la tragedia del accidente aéreo responde a una cadena de fallas y una de ellas fue el “uso de una aeronave con 43 años de antigüedad”. En ese sentido, Petro cuestionó que el gobierno de Iván Duque hubiera recibido, en 2020, la donación de este avión militar por parte de Estados Unidos.

“De acuerdo con los informes, hay una cadena de fallas, no es una sola. La primera es: ¿en qué estaban (los uniformados accidentados)? salvando al pueblo de otra nación, que no nos agradece. ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Todos sabemos que las máquinas tienen una vida útil", aseveró el mandatario.

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Esto a pesar de que el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva, ha indicado que la aeronave todavía estaba en condiciones de volar unas 20.000 horas más.

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Agregó Petro que “el gobierno pasado (Iván Duque) compró unos aviones, dicen que fueron regalados, puros vejestorios. El señor Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, debe revisar los contratos a fondo, que cumpla con su deber. La Contraloría debe examinar”.

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Explicó que los uniformados que fallecieron (69) en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo se desplazaban en el avión Hércules para salir a descanso, tras su arduo trabajo en la región luchando contra el narcotráfico en esta frontera con Ecuador, una de las zonas con mayor producción de cocaína del mundo.

Resaltó que esto “muestra un país que sacrifica su juventud por otros países, para defender a esos paises de que no consuman tanta cocaína. ¿Vale la pena?”.

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El mandatario señaló que las decisiones operativas y técnicas deben revisarse a fondo, al advertir que las condiciones del avión y su vida útil son factores clave en lo ocurrido.

El Comando General de las Fuerzas Militares confirmó este martes que son 69 las víctimas mortales del siniestro aéreo, considerado el más grave de la aviación militar del país. Según el balance oficial, 61 de los fallecidos eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía.