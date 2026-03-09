Dormir con un perro puede fortalecer el vínculo entre las personas y sus mascotas, según explican especialistas citados por el portal PetMD. No obstante, los expertos señalan que antes de permitir que el animal duerma en la cama de manera habitual conviene considerar aspectos relacionados con la salud, el descanso y el comportamiento del can.

Le puede interesar: ¿Su gato duerme a sus pies?: esto es lo que significa su conducta

Para muchas personas, los perros no son solo animales de compañía, sino integrantes de la familia. Por ello, compartir espacios cotidianos como el sofá o incluso la cama se ha vuelto cada vez más frecuente. En ese contexto surge la pregunta de si dormir con un perro realmente aporta beneficios para la relación entre ambos.

¿Dormir con un perro puede reforzar el vínculo dueño-mascota?

Desde la perspectiva del comportamiento animal y la psicología del vínculo humano-animal, algunos especialistas consideran que compartir la cama puede fortalecer la relación con la mascota.

Vea quí: Consejos para facilitar la llegada al hogar de los gatos

La veterinaria Sandra Mitchell, citada por el portal especializado PetMD, señala que este hábito puede incrementar la cercanía emocional entre el animal y su dueño.

“Permitir que su perro duerma con usted aumenta el vínculo, le permite pasar más tiempo con su cachorro y le brinda un compañero cálido con el cual acurrucarse. No hay nada como despertarse con su cola meneando felizmente y una mirada ansiosa en la cara de tu perro cada mañana”, explica la especialista.

Lea también: Video | Perro corrió detrás del vehículo sus cuidadores luego de que lo dejaran abandonado en plena vía de Santander

De acuerdo con esta visión, dormir cerca del animal puede convertirse en un momento de tranquilidad y conexión que refuerza la convivencia diaria.

Qué debo tener en cuenta antes de permitir que mi perro duerma en la cama conmigo

A pesar de los posibles beneficios emocionales, los expertos advierten que no siempre resulta recomendable permitir que los perros duerman en la cama.

Le sugerimos: “¡Quien lo ladra es quien lo goza!”, se viene el Carnaval PetLovers 2026

Uno de los aspectos que se deben evaluar es el comportamiento natural de los canes durante el descanso. Según Mitchell, los perros suelen permanecer atentos a lo que ocurre a su alrededor incluso mientras duermen, lo que puede provocar que se despierten con facilidad.

Esto puede generar interrupciones frecuentes del sueño ante estímulos mínimos, como el paso de un vehículo o los ladridos de otros perros. Aunque esa alerta constante puede ser útil ante una situación de riesgo, también podría afectar la calidad del descanso.

En otras noticias: Tres hombres fueron condenados por maltrato y muerte de animales en Quindío, Magdalena y Valle del Cauca

Otro elemento importante tiene que ver con la salud tanto de las personas como de la mascota.

Si alguien presenta alergias al pelo de los animales o padece una condición médica que pueda agravarse al compartir la cama, lo más recomendable es que cada uno tenga su propio espacio para dormir. Del mismo modo, si el perro presenta alguna enfermedad o dificultad para recostarse con comodidad, dormir juntos podría resultar incómodo para ambos.

También aquí: Cajas de compensación ampliarán sus beneficios e incluirán servicios para mascotas

Además, el animal podría despertarse durante la noche si necesita salir a hacer sus necesidades, lo que también interrumpiría el descanso.

“Si decide compartir la cama con su perro, asegúrese de aprender sobre cuidados preventivos para minimizar las posibilidades de tener garrapatas en las sábanas y compartir enfermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Lyme”, señala la especialista finalmente.