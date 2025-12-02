Una curiosa modalidad de funciones de cine ha captado la atención mundial desde China, varias salas habilitaron entradas para que los espectadores pudieran disfrutar el estreno de Zootopia 2 acompañados de sus mascotas.

Lea más: El verdadero Papá Noel: así lucía antes de que Coca-Cola cambiara su imagen para siempre

La iniciativa, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, permitió que dueños y caninos compartieran la emoción del estreno en un ambiente completamente pet friendly.

El auge surgió tras la gran expectativa generada por la secuela de Disney, que está arrasando en la taquilla china. Motivados por el entusiasmo del público, algunos complejos cinematográficos acondicionaron espacios especiales para que los amantes de los animales pudieran llevar a sus mascotas sin inconvenientes.

Asimismo, en redes como X y TikTok se viralizaron los videos del particular momento. En uno de los videos más comentados, se observa a numerosos asistentes cargando a sus perritos mientras siguen el ritmo de la música de la película, creando un ambiente tierno.

Lea también: ¿A qué edad un perro se considera mayor? Un nuevo estudio lo explica

La energía dentro de la sala, repleta de ladridos curiosos y espectadores emocionados, terminó por conquistar a miles de usuarios que ahora piden que la idea se replique en otros países.

@mateus.mt.made.in 🎬🐶✨ Sucesso animal! Chineses vão ao cinema com seus cães para ver Zootopia 2 🐾 Em várias cidades da China, sessões especiais de Zootopia 2 permitiram que os espectadores levassem seus cães para o cinema. As salas foram adaptadas com pequenas áreas de recreação para os pets se divertirem antes da exibição. 🎥 Alguns funcionários até ajudaram na organização dos assentos para evitar "conflitos caninos" durante o filme. 💰 Lançado no país em 27 de novembro, Zootopia 2 já arrecadou mais de 1,6 bilhão de yuans (aproximadamente R$ 1,1 bilhão), tornando-se a animação estrangeira de maior bilheteria no território chinês até agora, segundo a plataforma Dengta. Siga a @sputnikbrasil no Telegram ♬ som original - Mateus (MT made in RJ )

Por otro lado, el furor por Zootopia 2 no se limita a la experiencia pet friendly. La cinta de Walt Disney Co. registra una recaudación de US$272 millones solo en China, posicionándose como el segundo mejor debut de una producción extranjera en ese mercado, superado únicamente por ‘Avengers Endgame’.

Ver más: Ana Lucía Silva, la actriz que dejó su carrera en Colombia para ser conductora de Uber en EE. UU.

Finalmente, este éxito se suma al impacto de la primera película, estrenada en 2016, que superó los US$1.000 millones en taquilla global. La fiebre por la franquicia se reforzó con la apertura en 2023 de la zona temática de Zootopia en el parque Disney de Shanghái, una de las atracciones más populares del lugar.