¿Usted sabía quién fue realmente Papá Noel o Santa? Pues la imagen actual del Santa Claus que es gordito, simpático y vestido de rojo, es muy distinto al personaje histórico que lo inspiró.

Su raíz se encuentra en San Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV nacido en Patara, hoy Turquía. Su figura era totalmente distinta porque era delgado, vestido con túnicas coloridas, muchas veces verdes, y acompañado de símbolos religiosos como cruces y estrellas.

Plegaria Especial a San Nicolás de Bari:



Uno de los relatos más conocidos cuenta que San Nicolás ayudó en secreto a un padre sin recursos que estaba por prostituir a sus tres hijas por extrema necesidad. El santo dejó bolsas de monedas a través de la chimenea que terminaron cayendo en las medias de lana que las jóvenes colgaban para secar.

De este gesto nació la tradición de que un personaje entra por las chimeneas y deja regalos en calcetines. Por ejemplo, en los Países Bajos, la figura evolucionó hacia Sinterklaas, celebrado el 5 y 6 de diciembre.

Allá el Santa tiene un estilo clerical, viste rojo y blanco, usa mitra en lugar del gorro navideño y viaja no en trineo, sino montado en su caballo Ameriego, acompañado por sus ayudantes.

Sinterklaas llega a América

Curiosamente, para esta tradición europea, Sinterklaas llega desde España, no desde el Polo Norte. Pero, en 1624 los inmigrantes holandeses fundaron Nueva Ámsterdam que es hoy Nueva York y llevaron consigo todas sus costumbres, incluyendo la fiesta de San Nicolás.

En 1809, el escritor Washington Irving adaptó su nombre, transformando Sinterklaas en el hoy conocido Santa Claus.

Mientras que, en 1823 el poeta Clement Clarke Moore publicó un poema que redefinió nuevamente la imagen del personaje. En vez de un santo solemne, lo describió como un pequeño duende delgado, juguetón, viajando en un trineo tirado por renos y repartiendo juguetes en Navidad. Fue también la primera aparición de Rudolph, el famoso reno de nariz roja.

Ya en 1902, el escritor L. Frank Baum, creador de El mago de Oz, aportó su propia versión. Su ilustración mostraba a Papá Noel como un anciano robusto, con barba blanca, túnica verde y ribetes claros. Esta imagen ya se acercaba más al Papá Noel de ahora.

El nacimiento del Santa Claus que se conoce hoy

El cambio definitivo llegó en 1931 cuando Coca-Cola encargó al artista Haddon Sundblom crear una imagen publicitaria del personaje. Bajo la estética de la marca, el artista lo vistió de rojo intenso, con una apariencia cálida y alegre.

Desde entonces, este Papá Noel se convirtió en el estándar mundial, alejándose por completo de sus raíces religiosas y de la indumentaria verde que había dominado siglos atrás.

Quiere decir que el Santa Claus es una mezcla de marketing con historia y religión.