Este sábado 6 de diciembre a partir de las 4:00 p.m. la Fundación Casa de Hierro realizará el cierre de Poetas bajo Palabra en el Barrio Abajo (Carrera 50B No. 42-43).

Será una jornada donde la poesía, la música, las artes visuales y escénicas se unirán en un solo espacio para celebrar la palabra poética.

Esta iniciativa se ha configurado como el espacio de poesía permanente de Barranquilla, que ya lleva 20 años de trabajo continuo. Cuenta con el apoyo de la Fundación Visión Cultural; y en el 2025 logró ser parte de los proyectos ganadores de la Convocatoria de Apoyos Concertados del Distrito de Barranquilla: invitación a proyectos significativos, por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la ciudad.

Esta propuesta busca que la poesía y el arte se tomen la ciudad desde espacios convencionales y no convencionales, y de esta manera abrir otras posibilidades estéticas y sensibles para vivir a Barranquilla.

Como poetas estarán: Adriana Acosta, Alberto Cortes, Patricia Iriarte, Carlos Polo, Juliana Enciso, Diana Daza, Luz Elena Arroyo, Gabriela Castro, Billie Jean Madera, Nora Carbonell, Roberto Núñez, Omar González y Lya Sierra.

En la música se contará con la presencia del Ensamble músico-poético Pelo e gato de Bogotá integrado por Diana Carolina Daza y Fred Lazar.

En el marco del evento se desarrollará la exposición de artes plásticas, Trazos poéticos de Caribe colombiano, donde la pintura, la escultura y la fotografía se unirán en un mismo espacio. Se tendrá la participación de Haroldo Varela, Beatriz Quesada Vargas, María Herrera, Alonso Bilbao García, Larry Mass, Hernando Martínez, Kevin Camacho y Oscar Sir Avendaño.

De igual manera, se realizará el performance titulado Sacrificio a cargo de Fabiola Acosta y se estará llevando a cabo, en vivo, un mural por parte de Carlos García, como una manera de intervenir, desde el arte, el espacio público. El evento es de entrada libre.