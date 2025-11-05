Poetas bajo Palabra llega a la Feria del Libro de Barranquilla, continuando así su programación en diferentes espacios de la ciudad.

Esta vez realizará el conversatorio: La gestión cultural desde la poesía mañana jueves 6 de noviembre a las 10:30 a.m. en La Galería de la Plaza de la Paz, ubicada dentro de la Feria en el Territorio Sentipensante.

El objetivo es generar un diálogo a partir del trabajo realizado por diferentes gestores culturales, y visibilizar retos y desafíos que asumen alrededor de la promoción de la poesía.

Como invitados estarán: Billie Jean Madera, Isidra De la Vega, Alfonso Ávila, Zoila Sotomayor, Fabiola Acosta. El diálogo lo conducirá Óscar Lobo.

Poetas bajo palabra es el espacio de poesía permanente de Barranquilla, que ya lleva 20 años de trabajo continuo, coordinado por la Fundación Casa de Hierro.

Cuenta con el apoyo de la Fundación Visión Cultural, y este año hace parte de los proyectos ganadores de la Convocatoria de Apoyos Concertados del Distrito de Barranquilla 2025: invitación a proyectos significativos, por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la ciudad.