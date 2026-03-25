La Solemnidad de la Anunciación del Señor es una de las fechas más relevantes dentro del calendario cristiano. Se celebra cada 25 de marzo y conmemora el momento en que Dios, a través del ángel Gabriel, anuncia a María que ha sido elegida para ser la madre de Jesús, el Mesías.

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Este acontecimiento se sitúa nueve meses antes del nacimiento de Cristo, en una clara referencia al tiempo de gestación. La fecha no solo tiene un valor simbólico, sino que marca el inicio de lo que la tradición cristiana reconoce como el cumplimiento del plan de salvación.

Generada con IA Visita del Ángel Gabriel y la concepción de la santísima Virgen María.

¿Cuál es la historia detrás de esta celebración?

Según el relato del Evangelio, el ángel Gabriel se presenta ante María para comunicarle su misión dentro del plan divino. En este episodio, la figura de María adquiere un papel central no solo por su elección, sino por su respuesta.

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La aceptación de María es interpretada como un acto de fe y entrega, sintetizado en la frase: “Hágase en mí según tu palabra”. Este momento es considerado por la tradición cristiana como el instante en que concibe por obra del Espíritu Santo.

Además, María es reconocida como “llena de gracia” y denominada Madre de Dios, un título que no se limita a la gestación, sino que abarca su papel en la protección, educación y acompañamiento de Jesús.

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El Evangelio según San Lucas también resalta que no hubo imposición en este llamado, sino una invitación divina que respetó plenamente la libertad humana de María. Su respuesta afirmativa permitió que se concretara el acontecimiento conocido como la Encarnación del Verbo, entendido como la presencia de Dios hecho hombre.

Dentro de este relato, también se incluye la figura de José, esposo de María, quien recibe en sueños la visita de un ángel. En ese encuentro, se le revela el propósito del embarazo y su importancia dentro del plan divino.

Generado con IA José, esposo de María, recibiendo la visita de un ángel en sus sueños anunciándole la venida de Jesús.

Tras esta revelación, José acepta su misión como padre de Jesús, asumiendo la responsabilidad de guiarlo y acompañarlo. De esta manera, junto a María, conforma la Sagrada Familia de Nazaret, considerada un pilar dentro de la tradición cristiana.

La conmemoración de la Anunciación del Señor se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Con el paso del tiempo, su denominación fue ajustada para resaltar su significado teológico.

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El Concilio Vaticano II adoptó el nombre “Anunciación del Señor” en lugar de “Anunciación de María”, con el objetivo de destacar la centralidad de Jesús en este acontecimiento.

En la actualidad, además de su sentido religioso, esta fecha también coincide con la celebración del Día del Niño por Nacer dentro del catolicismo, una jornada que pone énfasis en el valor de la vida humana desde la concepción.

Esta es la oración que debe rezar el día de la Solemnidad de la Anunciación del Señor

Durante esta fecha, los fieles suelen elevar oraciones para pedir gracias especiales. Una de las más difundidas para esta solemnidad es la siguiente:

“Hoy se revela el misterio que es desde toda la eternidad:

el Hijo de Dios se convierte en Hijo del Hombre;

participando en lo que es más bajo,

nos hace partícipes de las cosas superiores.

Adán fue engañado al principio:

intentó convertirse en Dios, pero fracasó.

Ahora Dios se hace hombre,

para deificar a Adán.

Que la creación se regocije y la naturaleza exulte:

el arcángel se queda admirado ante la Virgen,

y con su saludo, “Alégrate”, trae el alegre anuncio

el alegre anuncio de que nuestro dolor ha terminado.

Oh Dios, que te hiciste hombre por tu compasión misericordiosa,

¡Gloria sea para ti!”