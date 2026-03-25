Cada 25 de marzo la Iglesia católica conmemora la Solemnidad de la Anunciación del Señor, que no es más que el momento en que, según la Biblia, el ángel Gabriel le informa a la virgen María que en su vientre lleva al hijo de Dios, que se llamará Jesucristo.

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El libro de la Biblia que narra dicho momento es Lucas, en el capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el 38. Se lee que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, para que se presentara ante una virgen llamada María que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José.

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”, le dijo el ángel, dice el evangelio según san Lucas.

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Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”.

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María le preguntó cómo sería posible que ella concibiera un bebé si no estaba casada y Gabriel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”.

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La virgen aceptó la voluntad de Dios y le respondió al ángel: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y Gabriel se retiró.

¿Por qué se conmemora el 25 de marzo?

Esta fecha se ubica nueve meses antes de la fecha en que se conmemora el nacimiento de Jesús: el 25 de diciembre.

Es decir, es una fecha simbólica que marca la concepción y que calza con el periodo exacto de un embarazo promedio (nueve meses) para que la venida del niño Jesús se celebre en diciembre.

¿Qué se destaca en esta fecha?

Para los católicos, esta historia es muestra del amor de Dios por la humanidad, pues decidió enviar a su hijo al mundo a través de María para salvar a todos de sus pecados.

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También se destaca la fe inquebrantable de María, quien se sometió a la voluntad de Dios sin reprocharla y asumió la misión de traer a Jesús al mundo.

Asimismo, el Espíritu Santo juega un papel clave, preparando a María para la tarea más importante de su vida.