El domingo 29 de marzo la iglesia católica celebrará el Domingo de Ramos, un acto que da inicio a la Semana Santa. En esta oportunidad los feligreses conmemoran la entrada de Jesús a Jerusalén.

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Para este acto religioso, los devotos utilizan ramos de palma – tradicionalmente de palmas de Cera –; sin embargo, las autoridades han recomendado emplear ramos de otro tipo de plantas como Olivo o Laurel, con el propósito de evitar la tala de las palmas y la destrucción de hogares de decenas de aves.

Vale mencionar, que existe una tradición en torno al uso de los ramos de palma, olivo y laurel, pues estos son elementos representativos de la semana mayor.

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De acuerdo con la Biblia, Jesús entró a Jerusalén encima de un burro, y las personas lo recibieron con ramos de palma y olivo. Es por ello que muchos de los feligreses optan por conservar la tradición buscando plantas muy parecidas, que luego mantienen en sus hogares como señal de su devoción.

Según el sacerdote argentino Leandro Bonnin, estos ramos se conservan para dar testimonio de la fe en cristo.

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Asimismo, para el 2006, el papa Benedicto XVI explicó el significado de los ramos de olivo y de laurel en la religión católica.

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“Los ramos de olivo, signo de la paz mesiánica, y los ramos de palma, signo del martirio, don de la vida a Dios y a los hermanos, con los que ahora aclamaremos a Jesús como Mesías, testimonian nuestra adhesión firme al misterio pascual que celebramos”, dijo en su momento.

Freepik Laurel para energías positivas

Por su parte, el portal ‘Zamora News’ indica que el ramo de olivo hace referencia al camino emprendido por Jesús en el Monte de Los Olivos, mientras que el laurel simboliza la victoria de la resurrección de Jesús.