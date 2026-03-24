Semana Santa abre una pausa poco habitual: un momento para detenerse, cuestionarse y mirar hacia adentro. En este contexto, compartimos una selección de cinco libros que conectan con esa necesidad de reflexión desde distintos ángulos: la historia, la espiritualidad, la ciencia y la introspección.

Desde una novela histórica que sigue los pasos de Jesús desde la mirada de un oficial romano, hasta un ensayo que explora la relación entre neurociencia y estados de conciencia, estos títulos ofrecen historias y herramientas que dialogan con preguntas universales sobre el sentido de la vida, la fe y la transformación personal .

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La selección incluye autores reconocidos y propuestas editoriales que pueden resultar de interés para contenidos especiales, recomendaciones culturales o entrevistas. Quedo atenta si te interesa recibir más información o coordinar conversaciones con los autores expertos alrededor de estos temas.

El Profeta

Autor: José María Zavala

Una novela histórica que sigue los pasos de Jesús desde la mirada de un oficial romano. En el siglo I, el oficial romano Lucio Fedro recibe una misión peligrosa: investigar a un hombre del que todos hablan, pero al que pocos comprenden, Jesús de Nazaret. Mientras recorre el Imperio siguiendo las huellas de este personaje que desafía el poder de Roma, también deberá enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado. Con una sólida investigación histórica, José María Zavala construye una ficción vibrante que entrelaza intriga, fe y algunos de

los episodios menos conocidos de la vida del Mesías.

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Anandamida, el neurotransmisor de Dios

Autor: Borja Vilaseca

Un viaje entre ciencia y espiritualidad para comprender la química de la conciencia. Este libro explora el papel de la anandamida, una molécula cerebral asociada con estados de plenitud, presencia y bienestar profundo. A partir de este concepto, la obra plantea un diálogo entre neurociencia y espiritualidad, abordando temas como la meditación, las experiencias místicas y el despertar de la conciencia. Una propuesta que invita a reflexionar sobre cómo las condiciones de vida actuales influyen en nuestra mente y en nuestra

capacidad de conectar con estados de paz interior.

El hijo del hombre

Autor: Juan Esteban Constaín

Una fascinante reconstrucción histórica del mundo que precedió al cristianismo. Con rigor histórico y una narrativa ágil, Juan Esteban Constaín reconstruye el complejo escenario cultural y político que dio origen al cristianismo. Grecia, Roma y el judaísmo del Segundo Templo se entrelazan en un recorrido que abarca mitos, imperios, guerras y tradiciones religiosas. El libro muestra cómo el encuentro entre civilizaciones, lenguas y creencias permitió el surgimiento de una de las religiones más influyentes de la historia.

Hábitos espirituales

Autora: Elsa Lucía Arango

La médica y guía espiritual Elsa Lucía Arango propone un camino de disciplina espiritual inspirado en tradiciones de Oriente y Occidente. A través de prácticas como la meditación, la oración, la respiración consciente y el servicio, el libro acompaña al lector en un proceso de transformación interior. Con un lenguaje cercano y claro, la obra invita a desarrollar una espiritualidad que fortalezca el carácter y permita vivir con mayor serenidad y sentido. Una guía práctica para cultivar la paz interior y fortalecer la vida espiritual.

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Las nueve revelaciones

Autor: James Redfield

La historia comienza con el hallazgo de un antiguo manuscrito escondido en la selva peruana que contiene nueve revelaciones sobre la evolución espiritual de la humanidad. A medida que los protagonistas buscan descifrar este mensaje, se enfrentan a peligros y descubrimientos que transforman su manera de entender la vida. Con millones de lectores en todo el mundo, este libro combina aventura y reflexión para proponer una mirada optimista sobre el desarrollo espiritual del ser humano. Una aventura espiritual que propone nuevas claves para comprender el destino humano.