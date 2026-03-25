El Gran Salón BAT de Arte Popular, “Colombia diversidad cultural y natural”, continúa su recorrido por el país y llegará a Barranquilla con una muestra de 103 obras que incluyen premios, menciones y piezas finalistas seleccionadas en la convocatoria nacional.

La exposición estará abierta al público del 6 de abril al 9 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Museo del Atlántico y tendrá su evento oficial de lanzamiento el próximo 15 de abril a las 5:00 p.m., en este mismo escenario.

La jornada incluirá un espacio académico previo con el conversatorio “Arte y territorios”, a las 3:00 p.m., con la participación del crítico y curador Eduardo Serrano y de la periodista Annabella Otero.

La muestra de este año rinde un homenaje a los artistas empíricos del país y a la riqueza cultural y natural que define la identidad colombiana. Las obras, realizadas en múltiples técnicas y materiales, reflejan las miradas, saberes y realidades de distintas regiones del país, narradas desde los territorios y sus comunidades.

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Con el propósito de reconocer, visibilizar y fortalecer el trabajo de los artistas populares, la Fundación BAT Colombia presenta esta nueva etapa de la itinerancia en alianza con la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

De acuerdo con Ana María Delgado, gerente de la Fundación BAT Colombia:

“El Gran Salón BAT de Arte Popular nos convoca a valorar la diversidad cultural y natural que constituye nuestra identidad como nación. Es un escenario de encuentro donde colombianos y visitantes pueden acercarse a las historias, conocimientos y perspectivas de artistas populares que, desde sus territorios, interpretan la diversidad del país con sensibilidad y autenticidad. Invitamos a todos a sumarse a esta experiencia cultural que exalta nuestras raíces y la riqueza que nos une como sociedad”.

“Este evento en sí es una plataforma para los artistas empíricos que no tienen espacio para poder mostrar sus obras, se encuentran grandes proyectos, se encuentran bellezas y nosotros somos testigos de que necesitan espacios como este. La Gobernación del Atlántico se ha unido desde hace muchos años atrás, se ha aliado con ellos y ha sido el espacio donde se han podido visibilizar” afirmó Ana Barragán, coordinadora del área de artes plásticas de la Secretaría de Cultura del Atlántico.

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Sumado a la muestra artística, el Gran Salón BAT incluirá también espacios de diálogo, formación y encuentro alrededor del arte popular, para propios y visitantes de ‘La Arenosa’, entre los que se encuentran:

• Taller “Territorios que crean”: miércoles 15 de abril 9:00 a.m. Centro Cultural Museo del Atlántico. Auditorio Juan José Nieto Arteta.

• Conferencia “Cultura popular” con Eduardo Serrano, curador y crítico de arte: 15 de abril 2:30 p.m. Auditorio Juan José Nieto Arteta.

• Inauguración: 15 de abril 4:00 p.m. Centro Cultural Museo del Atlántico.

• Taller de Emprendimiento “La marca del artista, Caja de herramientas para dejar volar la imaginación”. Auditorio Juan José Nieto Arteta.

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Primera parte: viernes 17 de abril 10:00 a.m. Centro Cultural Museo del Atlántico

Segunda parte: jueves 7 de mayo 10:00 a.m. Centro Cultural Museo del Atlántico

Homenaje al escultor Santiago Cifuentes Mejía

Durante su presencia en Barranquilla, el Gran Salón BAT de Arte popular hará un homenaje al escultor empírico Santiago Cifuentes Mejía, proveniente de Tame (Arauca), territorio PDET, quien con su obra busca hacer visible la identidad llanera, cargada de muchas historias y abundante en recursos naturales. Según el artista:

“En Tame logro la tranquilidad para desarrollar mi trabajo, gracias a que estoy rodeado de naturaleza y libertad. Aunque los medios vendan la región como una zona roja, aquí se vive tranquilo, y yo me he dedicado a lo que sé: crear figuras y promover nuestra diversidad cultural y natural. Quiero aportar para cambiarle la cara a la región, embelleciendo e impulsando el departamento como sitio turístico para visitar y donde tenemos mucho que mostrar. En Arauca tenemos toda una belleza natural, cultural e histórica que se debe contar”, asegura el artista, quien ha participado en anteriores versiones del Salón BAT, recibiendo dos menciones de honor y un gran premio.

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El Gran Salón BAT de Arte Popular, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, mediante el Programa Nacional de Concertación Cultural; Gobernación de Arauca; Alcaldía Mayor de Bogotá, con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (SCRD) y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA); Agencia de Renovación del Territorio (ART); Ministerio de Justicia y del Derecho con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Fondo Nacional de Turismo (Fontur); Imprenta Nacional Museo Nacional de Colombia; Museo Colonial; Gobernación de Bolívar, con el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur); Conferencia Episcopal de Colombia; Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco); Casa Editorial El Tiempo; Servientrega; RTVC, con Señal Colombia y Señal Memoria, y la Universidad de La Salle, así como las secretarías e institutos de cultura y museos del país.