La exploración del universo en busca de vida ha sumado un nuevo protagonista: Gliese 12 b, un exoplaneta que ha captado la atención de la comunidad científica por reunir características clave que lo acercan, en ciertos aspectos, a la Tierra.

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El hallazgo fue posible gracias a las observaciones del satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), junto con otros instrumentos astronómicos, cuyos datos fueron analizados por distintos equipos de investigación enfocados en identificar planetas con potencial de habitabilidad.

Ubicado a aproximadamente 40 años luz, este mundo ha sido puesto en el radar como una pieza relevante para entender si las condiciones necesarias para la vida pueden existir fuera del sistema solar.

Un planeta con tamaño y condiciones que recuerdan a la Tierra

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Gliese 12 b orbita una estrella fría en la constelación de Piscis y presenta un tamaño similar al de la Tierra, aunque también comparte características con Venus. Esta combinación lo convierte en un objeto particularmente interesante para los científicos, ya que permite comparar escenarios distintos de evolución planetaria.

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De acuerdo con la NASA, se trata de uno de los planetas templados más cercanos detectados hasta ahora. La agencia explicó que “la distancia que separa a Gliese 12 del nuevo planeta es solo el 7% de la distancia entre la Tierra y el Sol. El planeta recibe 1,6 veces más energía de su estrella que la que la Tierra recibe del Sol y alrededor del 85% de la que experimenta Venus”.

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Estas condiciones lo ubican en un punto intermedio en términos de radiación, lo que abre interrogantes sobre su clima y su posible capacidad para sostener condiciones estables.

Uno de los factores más relevantes al evaluar la habitabilidad de un planeta es su temperatura. En el caso de Gliese 12 b, se estima que su superficie alcanza cerca de 42 grados Celsius.

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Aunque este valor supera el promedio terrestre, sigue siendo considerablemente más bajo que el de muchos exoplanetas identificados hasta la fecha, lo que lo posiciona como un entorno menos extremo dentro del catálogo actual.

Además, el planeta completa una órbita alrededor de su estrella en apenas 12,8 días, lo que indica que se encuentra mucho más cerca de su “sol” que la Tierra del nuestro. Sin embargo, la cantidad de energía que recibe no lo convierte automáticamente en un mundo inhóspito.

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A pesar de sus características prometedoras, la posibilidad de que Gliese 12 b pueda albergar vida depende de un elemento fundamental: la presencia de una atmósfera.

Este factor sería determinante para regular la temperatura, proteger la superficie del planeta y generar condiciones más estables. Sin una atmósfera, incluso un planeta con temperaturas moderadas podría resultar incompatible con la vida.

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Por ello, uno de los principales objetivos de futuras investigaciones será establecer si este exoplaneta conserva una atmósfera y analizar su composición.