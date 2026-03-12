Un equipo de investigadores japoneses logró observar por primera vez en tiempo real cómo la Ketamine modifica regiones específicas del cerebro en personas con Treatment-resistant depression.

La noticia fue divulgada por el portal científico StudyFinds y reveló cambios medibles en el AMPA receptor, una proteína clave para la comunicación entre neuronas y que está asociada a mejoras clínicas en pacientes que no responden a antidepresivos tradicionales.

Para la investigación se analizaron 34 pacientes japoneses con depresión resistente al tratamiento y 49 voluntarios sanos que sirvieron como grupo de control.

Los pacientes habían probado en promedio 3,8 medicamentos antidepresivos sin éxito. El ensayo se diseñó como un estudio aleatorizado y doble ciego, en el que la mitad recibió infusiones de ketamina y la otra mitad un placebo.

Mediante Positron emission tomography, los científicos pudieron observar cambios en la densidad del receptor AMPA en diferentes áreas del cerebro.

Los pacientes que mostraron una mejor respuesta al tratamiento presentaron aumentos en la densidad del receptor AMPA en varias zonas cerebrales, entre ellas: los lóbulos parietal y occipital, la corteza frontal y la corteza visual.

Sin embargo, uno de los hallazgos más llamativos ocurrió en la Habenula, una estructura cerebral vinculada al procesamiento de emociones negativas y la decepción.

En esa región, una reducción en la densidad del receptor AMPA se relacionó directamente con una mejora clínica significativa en los pacientes.

Los investigadores consideran que medir la densidad del receptor AMPA antes de iniciar un tratamiento podría ayudar en el futuro a identificar qué pacientes responderán mejor a la ketamina.

Esto abriría la puerta a tratamientos más personalizados para quienes padecen depresión resistente.