Hay canciones que logran sobrevivir a su propia época. ‘Freed From Desire’, lanzada en 1996 por la cantante italiana Gala, es una de ellas. Lo que comenzó como un éxito del eurodance en las pistas europeas terminó convirtiéndose con los años en un himno colectivo que trascendió la música electrónica. El coro pasó de sonar en clubes nocturnos a escucharse en estadios de fútbol y celebraciones deportivas en distintos países, hasta convertirse en una melodía reconocible incluso para quienes nunca supieron el nombre de la canción.

Lea aquí: Raphael regresa triunfante a Bogotá con un concierto inolvidable en el Movistar Arena

En los últimos años, la música electrónica ha vuelto la mirada hacia los noventa para reinterpretar algunos de sus temas más recordados. El auge de las plataformas digitales y la circulación constante de playlists ha hecho que nuevas generaciones descubran esos sonidos, mientras que quienes crecieron con ellos reaccionan desde la nostalgia. Ese cruce entre memoria y actualidad ha llevado a varios productores a revisar clásicos del eurodance y adaptarlos a estructuras más cercanas al tech-house o al pop electrónico contemporáneo.

En ese contexto aparece una nueva versión del tema producida por MiguelStyle junto al DJ venezolano Marco Detroit, con la voz de Silvana PA. La reinterpretación busca conservar la energía colectiva del coro original, pero con una base electrónica más profunda y una estructura pensada para las pistas actuales.

Con más de dos décadas de trayectoria entre Latinoamérica y Estados Unidos, Marco Detroit ha construido su carrera alternando presentaciones en clubes, festivales y conciertos junto a artistas de distintos géneros. A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con nombres como Flo Rida, Feid, Rubén Blades, Willie Colón, Nicky Jam y Chino y Nacho, además de DJs internacionales de la escena electrónica.

Para Marco Detroit, el trabajo detrás de una presentación va mucho más allá del momento visible del show. “Antes de un show procuro prepararme tanto física como mentalmente, porque ser DJ durante varias horas requiere más energía y concentración de lo que muchas personas imaginan”, explica. Parte de esa preparación incluye revisar el equipo de mezcla, organizar su librería musical y pensar la narrativa sonora que quiere construir durante la noche.

“Más que simplemente poner canciones, intento diseñar un viaje sonoro que conecte emocionalmente con la pista y mantenga la energía creciendo de forma natural durante toda la presentación”, señala.

En el caso de ‘Freed From Desire’, el desafío consistía en reinterpretar una canción profundamente instalada en la memoria colectiva sin caer en una copia literal. La nueva versión mantiene el espíritu festivo del tema original, pero lo traslada a una producción pensada para los sets actuales de música electrónica.

Le puede interesar: Primeros invitados a celebrar los 20 años del Carnaval Internacional de las Artes

El regreso de clásicos noventeros no es un fenómeno aislado. Parte de esa década está siendo redescubierta por públicos más jóvenes, mientras que quienes vivieron esa etapa encuentran en estas nuevas versiones una forma distinta de reencontrarse con canciones que marcaron su época. La pregunta, como siempre ocurre con estos regresos, es si el público volverá a apropiarse del tema bajo un sonido diferente.