En el marco del Gran Salón BAT de Arte Popular en Barranquilla, la Fundación BAT Colombia abrirá nuevamente la convocatoria de la segunda edición del Premio Extramuros “Colombia, diversidad cultural y natural”, iniciativa que regresa después de tres años para reconocer el talento de artistas empíricos privados de la libertad del departamento del Atlántico.

El premio busca consolidar un espacio de reconocimiento para creadores autodidactas en centros penitenciarios, promover el emprendimiento e impulsar la visibilidad del arte popular colombiano. En esta nueva edición se entregará un Gran Premio de $2.000.000 y dos menciones honoríficas de $500.000 cada una. Además, las obras seleccionadas harán parte de la exhibición en los museos vinculados a la itinerancia nacional del Gran Salón BAT.

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Este proyecto cuenta con el respaldo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a través de sus programas educativos orientados a incentivar y visibilizar el talento de las personas privadas de la libertad, y se suma a una apuesta conjunta por abrir más espacios para el reconocimiento, la expresión artística y la construcción de oportunidades desde los territorios.

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De acuerdo con Ana María Delgado, gerente de la Fundación BAT Colombia: “el regreso del Premio Extramuros nos recuerda que el arte popular tiene la fuerza de dignificar historias y hacer visible un talento que muchas veces permanece en silencio. Desde la Fundación BAT Colombia creemos profundamente en el poder del arte como vehículo de inclusión y en su capacidad para transformar vidas, crear oportunidades y reconocer la riqueza creativa que existe en todos los rincones del país, incluso en aquellos que están hoy en las cárceles del país”.

Para la Fundación BAT Colombia, el regreso del Premio Extramuros reafirma su convicción de que el arte no solo preserva la diversidad cultural del país, sino que también crea puentes de reconocimiento y participación para personas y comunidades que históricamente han tenido menos visibilidad en los circuitos culturales del país.

“Desde el Sistema Penitenciario colombiano reconocemos y valoramos las iniciativas que, enmarcadas en los principios de la justicia restaurativa, promueven escenarios reales de inclusión y reinserción social para las personas privadas de la libertad. Espacios como el Premio Extramuros demuestran que cuando se generan oportunidades para expresar el arte y el potencial humano, se abren caminos de cambio que no solo impactan la vida de quienes participan, sino que también fortalecen el tejido social del país.” Afirmó el Director General del INPEC, Teniente Coronel Daniel Gutiérrez.

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Proyecto Intramuros y programación académica

Sumado al regreso del programa Extramuros durante el Gran Salón BAT en Barranquilla, se desarrollará también el proyecto Intramuros, que incluye un Taller de bordado y exploración textil el martes 14 de abril con personas privadas de la libertad, así como la inauguración de un mural que se instalará en la Penitenciaría El Bosque el próximo 16 de abril a las 9:00 a.m.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Fundación BAT Colombia con el arte como herramienta de expresión colectiva y de reconocimiento del talento en contextos donde estas oportunidades resultan especialmente valiosas.

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La Fundación BAT cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, mediante el Programa Nacional de Concertación Cultural; Gobernación de Arauca; Alcaldía Mayor de Bogotá, con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (SCRD) y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA); Agencia de Renovación del Territorio (ART); Ministerio de Justicia y del Derecho con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Fondo Nacional de Turismo (Fontur); Imprenta Nacional; Museo Nacional de Colombia; Museo Colonial; Gobernación de Bolívar, con el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur); Conferencia Episcopal de Colombia; Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco); Casa Editorial El Tiempo; Servientrega; RTVC, con Señal Colombia y Señal Memoria, y la Universidad de La Salle, así como las secretarías e institutos de cultura y museos del país.