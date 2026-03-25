La inmediatez con la que nacen y mueren los romances en el mundo del espectáculo ha vuelto a quedar en evidencia con la reciente ruptura de la actriz vallecaucana Marilyn Patiño.

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En lo que parecía ser un nuevo comienzo sentimental para la artista en este inicio de 2026, la noticia de su separación definitiva de Renzo ha sorprendido a sus seguidores, no solo por la brevedad del vínculo, sino por las razones éticas que motivaron la decisión.

El romance, que apenas llevaba unas semanas de haberse hecho público, no alcanzó a superar el primer mes de duración debido a una profunda diferencia en la concepción del compromiso. Según reveló la propia actriz, el detonante de la ruptura fue el descubrimiento de una supuesta “relación abierta” de la cual ella no tenía conocimiento ni había dado su consentimiento.

Patiño fue enfática al señalar que, para ella, la lealtad y la transparencia son pilares que no admiten interpretaciones ambiguas.

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El momento de la ruptura no pudo ser más dramático, pues ocurrió precisamente durante la celebración del cumpleaños de la actriz. Mientras se disponía a festejar un año más de vida, Marilyn recibió a través de redes sociales y mensajes directos una serie de pruebas visuales en las que se veía a su pareja besándose apasionadamente con otra mujer.

Ante la evidencia, la reacción de la vallecaucana fue inmediata y contundente, decidiendo cortar todo vínculo en ese mismo instante.

En declaraciones que ya circulan con fuerza en plataformas digitales, la actriz dejó clara su postura frente a las dinámicas de pareja modernas que no comparten sus valores personales. “Yo nunca he tenido relaciones abiertas en mi vida, no la voy a tener ahora (...) me mandaron una foto de él besándose con una vieja, yo me fui y lo dejé en mi cumpleaños”, afirmó Patiño, cerrando cualquier posibilidad de reconciliación y restándole importancia a lo que calificó como un intento de relación que ni siquiera llegó a consolidarse.

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La respuesta de la audiencia ante esta situación ha sido mayoritariamente de apoyo hacia la actriz. En un contexto social donde a menudo se cuestionan los límites de la fidelidad, muchos internautas han aplaudido la capacidad de Marilyn para poner fin a una situación que vulneraba su estabilidad emocional, sin importar el poco tiempo que llevaba el noviazgo.

Frases como “mejor sola que mal acompañada” han inundado sus perfiles, validando su decisión de priorizar el respeto propio por encima de las apariencias.