Una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia dejó sorprendido a más de un participante.

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En Instagram siempre se hacen virales los clips de las “peleas” entre los participantes y por eso de una u otra manera está el programa en tendencia.

Durante la semana, varios concursantes quedaron en la cuerda floja en la placa de eliminación como: Eidevin, Tebi, Mariana Zapata, Alejandro Estrada, Marilyn Patiño y Juancho.

Los cibernautas creyeron que se iba Tebi porque sus compañeros lo señalaron por comportamientos contradictorios y actitudes que generaron incomodidad.

Algunos participantes lo acusaron de victimizarse, mientras otros cuestionaron su forma de relacionarse con el grupo, aumentando la tensión en la convivencia. Pero, no salió él.

Asimismo, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron los resultados que definían el rumbo del juego y Tebi fue el segundo más votado. Junto a él, también regresaron Alejandro Estrada y Mariana Zapata.

Para finalmente quedar eliminada Marilyn Patiño por segunda vez.