El cine se ve y se escucha desde todas las miradas. Del 7 al 9 de abril, el Festival Internacional Audiovisual FIAfest, organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, regresa con una propuesta que invita a sentir el audiovisual más allá de la imagen.

Lea “Más relevante que nunca”: la serie ‘Los testamentos’ expande ‘El cuento de la criada’

En su edición número doce, el festival pone el foco en un elemento que siempre ha estado ahí, pero pocas veces ocupa el centro de la conversación: el sonido.

Desde hace más de una década, el FIAfest se ha consolidado como un espacio académico y cultural que promueve la creación audiovisual y fortalece la formación artística en públicos escolares y universitarios, convirtiéndose en un punto de encuentro donde convergen estudiantes, creadores y amantes de la cultura que buscan nuevas formas de narrar el mundo.

Sobre lo que hace diferente esta edición, su director Jerónimo Rivera le dijo a EL HERALDO que es fundamentalmente un énfasis mucho mayor en el tema experiencial. Esto es acorde a la nueva línea de la Universidad de la Sabana llamado Universidad Sabana Experience en donde pues quieren hacer mucho más énfasis en la relevancia práctica y esto lo hacen mediante proyecciones y talleres.

Aquí Antonio Banderas y su cita infaltable con la Semana Santa

“Vamos a tener tener una mayor cantidad de sesiones de proyección y vamos a tener también uno total de ocho talleres y tres retos que los estudiantes van a poder desarrollar durante toda la semana. También tendremos actividades académicas y tendremos eh conversatorios, pero en esta versión y de aquí en adelante queremos hacer mucho más énfasis en lo experiencial para darle un toque pues mucho más festivalero al FIA Fest”, destacó.

Este año, el festival propone una pregunta poderosa: ¿Puede el sonido cambiar la forma en que vivimos las historias?

La edición 2026 recibirá cerca de 1400 cortometrajes provenientes de todo el mundo, todas atravesadas por una mirada transversal al sonido como motor narrativo. Esta apuesta no solo busca enriquecer la conversación académica, sino también promover el aprendizaje práctico y la proyección social en Latinoamérica.

Dirigido por Jerónimo Rivera, un visionario de la industria audiovisual con décadas de trayectoria en producción, dirección y curaduría de eventos globales, quien ha liderado proyectos premiados en festivales internacionales y formado a generaciones de talentos en La Sabana, el FIAfest 2026 se proyecta como un espacio donde la experiencia sonora redefine la manera en que entendemos las historias.

Además Benedict Cumberbatch protagoniza ‘Esa cosa con alas’, un viaje íntimo sobre el duelo

“Es un reto que ya llevamos asumiendo durante 12 años. Este número (1400 cortometrajes) ha ido creciendo y en los últimos años se ha mantenido. Es un número no solamente muy importante por la cantidad de cortos que recibimos y no por los países representados en estos cortos. Estamos hablando de que en total en el FIAFest a lo largo de los 12 años hemos recibido cortometrajes de los cinco continentes de más de 120 países, de países que nosotros nunca nos imaginábamos”.