El docente Wilman Enrique Pérez, rector de la Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, se quedó con el tercer puesto del premio nacional Directivo Docente que Inspira.

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Pérez ha liderado durante más de 20 años un proceso de transformación institucional orientado a fortalecer la excelencia académica y la convivencia escolar.

Ingeniero de formación, llegó al sistema educativo cuando se abrió la posibilidad de que profesionales no licenciados asumieran funciones docentes y directivas. Desde entonces ha impulsado un modelo de gestión que integró tecnología, comunicación virtual y sostenibilidad al currículo, con metas claras de mejoramiento académico.

A través del proyecto ‘Por el Nivel Superior’, el rector acompaña directamente a estudiantes de los últimos grados en áreas básicas, promoviendo el acceso a la educación superior y a becas universitarias.

Gracias a esta estrategia, la institución alcanzó en 2024 la clasificación Nivel Superior en las pruebas nacionales y en 2025 logró mantener este resultado, avanzando ahora hacia la meta de Nivel Muy Superior y A+.

Su gestión también ha fortalecido la infraestructura educativa y ampliado oportunidades de formación de calidad para jóvenes de escasos recursos del municipio.

En esta categoría, el primer lugar fue para Martha Isabel Mera Saavedra, docente de la Institución Educativa Jorge Isaac – El Cerrito, en El Cerrito, Valle del Cauca, lidera una propuesta pedagógica que busca transformar la escuela en un territorio de paz frente a los retos sociales que afectan a muchos estudiantes, como la violencia, el consumo de sustancias, el abandono escolar y el rezago educativo.

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El segundo lugar lo obtuvo Ruth Estella Miranda Figueroa, Líder del Centro de Experiencias de Cosmo Schools en Bello, Antioquia, impulsa un modelo de liderazgo educativo que combina la calidez humana con una gestión basada en datos para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.