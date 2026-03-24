Barranquilla continúa fortaleciendo su modelo de atención en salud materno-perinatal con la implementación de la telemedicina en emergencias obstétricas, una herramienta que permitirá mejorar la atención a gestantes de alto riesgo y a sus recién nacidos.

Esta iniciativa hace parte de la estrategia impulsada por la Administración del alcalde Alejandro Char, orientada a garantizar servicios de salud oportunos y de calidad, especialmente en casos que requieren atención especializada.

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A través de la MiRed IPS, el Distrito avanza en la consolidación de un modelo integral que busca responder de manera más rápida y efectiva ante emergencias obstétricas, reduciendo riesgos para las pacientes y sus bebés.

Según explicó la secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, este avance se sustenta en los resultados positivos del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna, estrategia con la que Barranquilla ha sido pionera a nivel nacional.

El modelo de atención se articula a través de la red de servicios obstétricos que incluye el CAMINO Adelita de Char como hospital padrino, junto con los CAMINO Simón Bolívar y Bosque de María, centros que permiten brindar atención en diferentes niveles de complejidad.

La implementación de la telemedicina permitirá que especialistas puedan acompañar en tiempo real la atención de casos críticos, especialmente en zonas donde el acceso a servicios de alta complejidad es más limitado.

En este proceso participan el Ministerio de Salud y Protección Social, la Universidad El Bosque y el proyecto PAISS, con el apoyo de cooperación internacional, quienes han trabajado de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Salud y MiRed IPS para definir la ruta de implementación.

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Durante una reciente visita técnica a la ciudad, se establecieron lineamientos para la puesta en marcha del modelo, enfocado en garantizar una atención más resolutiva y evitar traslados innecesarios que puedan poner en riesgo la vida de las pacientes.

“Estamos evaluando qué hace falta para fortalecer la implementación con equipos de alta tecnología y lograr una telemedicina sincrónica que sea efectiva, especialmente en zonas vulnerables”, explicó la ginecobstetra Ximena Romero, representante de la Universidad El Bosque.

Por su parte, Hernán Valle, coordinador de ginecología y obstetricia de MiRed IPS, destacó la capacidad instalada de la red de salud en la ciudad.

“Contamos con 40 sedes entre PASO y CAMINO, con una infraestructura distribuida en toda la ciudad que permite atender a las pacientes desde sus controles prenatales hasta eventos obstétricos complejos”, señaló.

El especialista agregó que esta red permite una atención escalonada, con centros de mediana y alta complejidad preparados para responder ante cualquier eventualidad.

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Con la implementación de la telemedicina, Barranquilla busca convertirse en un referente nacional en la atención de emergencias obstétricas, con un modelo que podría replicarse en otras ciudades del país.

El objetivo, según las autoridades, es seguir reduciendo la mortalidad materna y garantizar mejores condiciones de atención para las gestantes, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

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