A estas horas de la mañana se reportan protestas al interior de la Universidad del Atlántico por la falta de contratación de personal de vigilancia y de limpieza en la alma mater.

Según pudo conocer esta casa periodística, algunos estudiantes se tomaron las oficinas de vicerrectoría financiera, la cual fue vandalizada, a manera de inconformidad por el deterioro que vienen sufriendo las instalaciones.

Rosa Castillo, representante estudiantil ante el bienestar universitario de la institución confirmó a EL HERALDO que entre los motivos de la protesta también se encuentra la falta de mantenimiento a la piscina, el mal tratamiento de las aguas residuales y la insuficiencia de ambulancias y médicos para el servicio de los estudiantes.

“Hay un desorden en la contratación estatal. Este es el panorama de la administración actual del rector temporal Rafael Castillo, que mantiene las instalaciones a oscuras, con déficit en el personal y sin jardineros”, comentó.

Puso de presente también: “el conflicto se mantiene porque no hay personal contratado en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, no han restablecido en su puesto al último jefe de esa oficina, y nadie está conciliando los actos”.+

Sumado a esto, la confrontación se sigue caldeando por la división entre los diferentes grupos estudiantiles, ya que mientras uno mantiene la toma, otros piden retomar las clases en defensa de la administración actual.

Ante este panorama, para el transcurso del día fue convocada una reunión entre los voceros del acuerdo de garantías para hacer seguimiento a los puntos que se firmaron.