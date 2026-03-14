En el mundo de la música electrónica ha surgido un personaje que ha llamado la atención por su propuesta tan peculiar. Se trata de horsegiirl, el alter ego de la artista conocida como Stella Stallion.

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La DJ, originaria de Berlín, suele presentarse en el escenario con vestuarios llamativos y una máscara hiperrealista de caballo que cubre completamente su rostro. Ese elemento es parte central de su personaje, ya que nunca se la ha visto sin él y mantiene en secreto su identidad fuera del escenario.

El impulso definitivo a su popularidad llegó con el tema My Barn My Rules, una canción acelerada que mezcla dance, happy hardcore y electrónica. El sencillo fue producido junto a MCR-T y se volvió viral en plataformas como TikTok.

La letra del tema gira alrededor de su identidad equina y su particular universo narrativo, lo que ayudó a consolidar su personaje artístico. Con el paso del tiempo, la canción acumuló millones de reproducciones en Spotify.

En entrevistas, la artista ha alimentado aún más el misterio alrededor de su identidad. En una conversación con Vogue, aseguró que no planea revelar quién está detrás de la máscara.

Dijo que llevaba años siendo famosa “en el mundo animal” y que recientemente decidió trasladar su carrera a la escena humana. Incluso mencionó que una supuesta cantante llamada “Whitney Horseton”, un guiño a Whitney Houston, la descubrió en un festival de cosecha.

El proyecto de horsegiirL combina sonidos rápidos y energéticos con letras irreverentes y referencias humorísticas.

Entre sus canciones más conocidas también aparecen temas como My Little White Pony, eat, sleep, slay y Farmcore, esta última en colaboración con Joost Klein.

La artista suele llamar “farmers” a sus seguidores, creando así una comunidad de fans que sigue la estética rural y el humor absurdo que caracteriza su proyecto.

Para 2026, su agenda incluye festivales internacionales como DGTL Festival, Bilbao BBK Live y Lollapalooza Chile.

En este último evento, la DJ se presentará en el escenario Perry Stage del Parque O’Higgins, donde su espectáculo promete convertirse en uno de los momentos más curiosos y comentados del festival.