Cuando llega del mercado es muy común que almacene las carnes en las mismas bolsas plásticas de la carnicería.

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Pero no sabía que esto puede representar un riesgo para la salud y afectar la calidad del alimento.

Y es que especialistas en cocina y seguridad alimentaria advierten que este método favorece condiciones que aceleran el deterioro del producto y aumentan la proliferación de bacterias.

Shutterstock/Shutterstock Guardar carnes en bolsa puede representar un riesgo para la salud y afectar la calidad del alimento.

Según el chef Camilo Currea, el plástico impide una adecuada circulación de aire, creando un entorno húmedo que facilita la descomposición.

Como resultado, la carne puede perder color, textura y sabor incluso antes de ser preparada.

Pexels Según el chef Camilo Currea, el plástico impide una adecuada circulación de aire, creando un entorno húmedo que facilita la descomposición.

Guardar carne correctamente no solo implica refrigerarla, sino mantener sus propiedades en buen estado.

Las autoridades recomiendan conservarla a una temperatura de 4 °C o menos dentro del refrigerador, para evitar riesgos sanitarios.

Almacenamiento de la carne para que se mantenga más tiempo

Bandejas con film: colocar la carne en un recipiente y cubrirla ligeramente con papel film, sin sellar por completo

colocar la carne en un recipiente y cubrirla ligeramente con papel film, sin sellar por completo Recipientes cerrados: ayudan a evitar que los jugos contaminen otros alimentos

Estas prácticas permiten una mejor conservación sin generar exceso de humedad.