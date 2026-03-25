La salud de Alejandra Guzmán generó preocupación en las últimas horas luego de conocerse que sufrió un fuerte accidente doméstico.

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La información fue confirmada por su padre, Enrique Guzmán, quien explicó lo ocurrido ante medios de comunicación.

Según relató, la caída se produjo de manera inesperada dentro de la vivienda de la artista, hija de la recordada Silvia Pinal. El incidente ocurrió cuando la cantante tropezó con su mascota, lo que provocó que perdiera el equilibrio y terminara golpeándose en la zona de la cadera.

Tras el accidente, la intérprete presentó dolor en la cadera, además de una molestia relacionada con un nervio. A pesar del impacto inicial, su padre aseguró que no se trató de una situación grave y que su recuperación ha sido favorable en los últimos días.

De acuerdo con lo explicado, Alejandra Guzmán no necesitó ser hospitalizada y continúa su recuperación desde casa. El tratamiento ha consistido principalmente en reposo y terapias como masajes para aliviar el malestar.

Instagram @laguzmanmx Alejandra Guzmán, según relató, la caída se produjo de manera inesperada dentro de la vivienda de la artista, hija de la recordada Silvia Pinal.

Además, Enrique Guzmán señaló que ha mantenido contacto constante con su hija, lo que le ha permitido confirmar que su evolución es positiva, una noticia que ha llevado tranquilidad a sus seguidores.

Por ahora, todo indica que la artista podrá retomar sus compromisos sin mayores complicaciones, como su nueva gira titulada “Los que nos quedamos”, con la que visitará Tijuana, Querétaro, Veracruz, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, entre otras.