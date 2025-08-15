Preocupada se encuentra la fanaticada de la cantante Alejandra Guzmán luego de que se conociera que habría sido ingresada a un centro médico por un nuevo padecimiento.

“Nos enteramos que fue sometida a una operación de hernia. Estaba hospitalizada”, declaró Jimena Pérez ‘La Choco’ en el programa de farándula ‘Ventaneando’.

De acuerdo a la periodista del programa, la artista mexicana “está aprovechando todo este año para arreglar todos los temas de salud”.

“Bueno, es lo que nos dijeron… Que estaba por una hernia hospitalizada. Ojalá que no, ojalá esté bien”, agregó durante la emisión de este viernes 15 de agosto.

De momento ni su equipo ni la misma artista se han pronunciado al respecto confirmando o negando la situación.

Y es que los problemas de salud de la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ han sido una constante en este 2025. Reciente el 24 de julio su equipo de trabajo emitió un comunicado en el que le informaban a sus seguidores que algunos de los conciertos agendados para este año se tuvieron que mover para 2026 por la salud de Guzmán.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”, explicaron en su momento.

Para entonces la mexicana había sido sometida a una intervención quirúrgica tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio.

Expresó su “más sincero agradecimiento” por la comprensión, paciencia y “apoyo incondicional” de sus fanáticos. “Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante”, aseguró.

Asimismo, el equipo, para tranquilidad de los asistentes, los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, también estará disponible la opción de reembolso para quienes así lo deseen.