Un momento incómodo y tensionante se vivió en el 10º Congreso Empresarial Colombiano, llevado a cabo en Cartagena el jueves 14 de agosto y en el que participaron la mayoría de los precandidatos presidenciales, excepto Daniel Quintero.

Precisamente fue el exalcalde de Medellín el que protagonizó una enorme polémica luego de subirse de manera abrupta al escenario y sacar una bandera de Palestina.

De inmediato, los asistentes al evento empezaron a abuchearlo y gritaban: “fuera, fuera”.

“Las dos únicas personas censuradas para asistir al congreso de la ANDI fueron el Presidente @PetroGustavo y yo por habernos opuesto al genocidio en Gaza y la venta de Carbón a la industria armamentística israelí. La plata no puede estar por encima de la vida”, manifestó Quintero en su cuenta de X.

Las dos únicas personas censuradas para asistir al congreso de la ANDI fueron el Presidente @PetroGustavo y yo por habernos opuesto al genocidio en Gaza y la venta de Carbón a la industria armamentística israelí. La plata no puede estar por encima de la vida. — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 14, 2025

Duras críticas

Como era de esperarse, a Quintero le llovieron varias críticas, especialmente de los precandidatos que asistían al congreso.

Mauricio Cárdenas lamentó la situación y señaló que a Quintero no le favorece tomar las mismas actitudes del presidente Petro. Asimismo, calificó este acto como una “payasada”.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

"Daniel Quintero representa todo lo mal que está pasando en Colombia en este momento, y no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. No caigamos en las provocaciones. Colombia se merece mucho más, y Colombia tiene mucho más. ¿Queremos esto? ¿Pacto Histórico 2.0?“, cuestionó el ex ministro de Hacienda.

Por su parte, Roy Barreras, que a pesar de ser cercano del Gobierno de Gustavo Petro, se desmarcó del acto protagonizado por Daniel Quintero.

“Una recomendación, no viralicen al provocador, porque si viralizan al provocador,miren lo que ocurre, quizá la principal circunstancia que afronta hoy Colombia es la polarización, la división, la exacerbación de la lucha de clases“, detalló Roy.

Añadió que el país no necesita este tipo de polarizaciones: “No dejemos que el provocador nos genere la rabia porque lo que necesita Colombia es sanar esa herida. Es lo que es toda la vida”, aseveró.

¿Por qué Daniel Quintero no fue invitado?

Ante la polémica, el presidente de la ANDI pubicó en la mañana de este viernes la lista de los precandidatos que fueron invitados: 21 en total, entre los que figuran Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Roy Barreras, entre otros.

Ante la ausencia de Daniel Quintero, de manera breve el dirigente gremial indicó en medio del congreso que este precandidato no fue invitado por algunas diferencias marcadas.

“Tuvimos el cuidado de escoger bien a las personas que queríamos oír; gente de todo el espectro, pero hemos tenido diferencias con el candidato que se acabó de presentar (Quintero). El no fue invitado a este evento“, indicó.