El pasado martes en LinkedIn, Scotiabank Colpatria anunció el cierre de los canales digitales y surgieron dudas entre miles de usuarios sobre el futuro de sus productos financieros.

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Por eso, DaviBank aclaró que la transición no implicará cambios ni trámites para los clientes.

¿Qué pasará con tarjetas y cuentas de Scotiabank Colpatria?

De acuerdo con la entidad, todos los productos actuales seguirán funcionando con normalidad. Esto incluye:

Tarjetas débito y crédito

Cuentas de ahorro y corriente

Claves y accesos digitales

El presidente del banco, Jorge Rojas Dumit, aseguró en una entrevista con Valora Analitik que no será necesario realizar ningún proceso adicional.

“No tienen que acercarse a oficinas ni cambiar nada. Todo continúa igual; lo único que cambia es la marca”, explicó.

El pasado martes en LinkedIn, Scotiabank Colpatria anunció el cierre de los canales digitales y surgieron dudas entre miles de usuarios sobre el futuro de sus productos financieros.

Uno de los puntos más importantes es que los clientes no deben preocuparse por gestiones adicionales. El banco fue enfático en que no tiene que cambiar tarjetas y no hace falta ir a oficinas.

Los cambios más que todo son para traer beneficios importantes, especialmente en cobertura a los usuarios.

Asimismo, con la unión entre DaviBank y Davivienda, los usuarios tendrán acceso a una red más amplia de cajeros automáticos.

Asimismo, con la unión entre DaviBank y Davivienda, los usuarios tendrán acceso a una red más amplia de cajeros automáticos.

Además, desde el banco han reiterado que el proceso será progresivo y transparente, manteniendo la operación habitual para los usuarios.

El equipo humano y los canales de atención seguirán funcionando, ahora bajo la nueva identidad.