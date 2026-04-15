En la provincia de San Luis, en Argentina, se vivió un momento conmovedor que ha sido compartido miles de veces en redes sociales.

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Se trata del video del momento en que un adolescente de 15 años firma el finiquito del proceso para ser adoptado por sus nuevos padres.

El menor de edad, de nombre Thiago, aceptó de manera formal a Gabriela y José como sus padres, durante una audiencia que marcó el cierre de un largo proceso, según relata la madre adoptiva.

Gabriela Castro fue quien publicó el video, donde la jueza le pregunta a Thiago que si acepta a sus nuevos padres. “Obvio que sí”, no dudó en responder el joven.

“Hoy somos legalmente papás nuevamente, aunque ya hace más de seis meses nos escogimos. Un deseo del corazón desde que éramos muy jóvenes, hoy se hace realidad. Gracias a todos los que hicieron que Thiago se sintiera parte de la familia, la iglesia. Gente que también adoptó, amó, protegió y cuidó desde su lugar, sin dudas esto jamás se podría hacer solo”, se lee en la publicación de Castro.

Agregó: “Lloré, lloraron y también la jueza lloró, porque todos los niños y adolescentes, merecen ser amados, cuidados y valorados. Sé que no podremos borrar tu pasado, pero sí estoy segura que el presente está trayendo lindos recuerdos y que lo que viene serán muchísimas cosas hermosas. Para siempre juntos. Te amo”.

En el video se ve la emoción de Thiago, de sus nuevos padres, y hasta de la jueza. También los comentarios en la publicación fueron positivos y con buenos deseos.