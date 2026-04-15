La rápida respuesta de la Policía Nacional permitió neutralizar a un joven de 19 añas que realizó unos disparos al aire en una zona comercial en el perímetro urbano de Riohacha.

Tras la activación del sistema de monitoreo de la red de apoyo, uniformados que patrullaban la zona, reaccionaron de inmediato e iniciaron el seguimiento de los presuntos responsables. Durante el procedimiento se presentó un intercambio de disparos, en el que uno de los individuos resultó herido en el brazo derecho y fue capturado en el lugar.

El capturado recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo supervisión médica. Entre tanto, un segundo sujeto que lo acompañaba logró huir, por lo que se adelantan operativos de búsqueda y verificación en diferentes sectores de la ciudad.

En el lugar de los hechos fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz ST 10, de fabricación turca, que habría sido utilizada en el hecho.

El caso se registró en el sector del Mercado Viejo, luego de que ciudadanos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego en la calle 12 con carrera 7.

Respecto a la situación de riesgo, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, resaltó la contundencia del procedimiento:

“Actuamos con inmediatez frente a este hecho, logrando evitar consecuencias mayores y garantizando la seguridad de la comunidad. Este resultado demuestra el compromiso permanente de nuestros uniformados con la protección de la vida. Seguimos trabajando para ubicar al segundo implicado y fortalecer la tranquilidad en Riohacha”.

La Policía Nacional mantiene presencia activa en la zona e invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa, reafirmando que la seguridad es una tarea conjunta.

Disparos contra una tienda

En la carrera 12 con calle 56, fue reportada una situación de intimidación contra una tienda. Se conoció que dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del establecimiento.

Al lugar llegaron uniformados de la Policía Nacional para verificar la situación, sin embargo, a raíz de las anteriores situaciones, gran parte del comercio del Distrito, en especial las tienda decidieron cerrar por precaución ante cualquier eventualidad que pueda atentar contra la integridad de los suyos.